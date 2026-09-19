Escursionista accusa malore sulla Ferrata degli Artisti a Magliolo: intervengono Soccorso Alpino, vigili del fuoco ed elicottero

Magliolo. Ieri gli uomini del Soccorso alpino e speleologico Liguria ed i vigili del fuoco e l’elisoccorso dal Piemonte sono stati impegnati in un intervento in notturna sulla Ferrata degli Artisti a Magliolo.

L’emergenza è scattata dopo che una donna che ha avvertito un malore mentre era in escursione con un’amica dopo aver superato il ponte tibetano. Le due donne, entrambe quarantenni, si trovavano in una zona particolarmente impervia, di conseguenza le operazioni per raggiungerle sono state delicate.

La donna è stata medicata e stabilizzata: era cosciente, ma vista la zona è stato necessario far intervenire l’elicottero dal Piemonte.

Le due escursionite sono state recuperate. Una delle due è stata lasciata in piazzola e riaccompagnata alla propria auto, l’altra invece è stata elitrasportata all’ospedale di Mondovì per accertamenti.