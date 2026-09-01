Ente Bilaterale Turismo, misura di sostegno al reddito e formazione: 56 lavoratori coinvolti

Savona. L’Ente Bilaterale Turismo della Provincia di Savona, ha chiuso ufficialmente i battenti di una misura sperimentale di sostegno al reddito abbinato alla formazione, capace di unire crescita professionale e sostegno economico ai lavoratori. I numeri dell’operazione tracciano il bilancio di un successo diffuso: 56 lavoratori coinvolti e un monte complessivo di circa 1.000 ore di formazione erogata.

“Formazione e sostegno al reddito per i lavoratori del turismo sono state le linee guida dell’iniziativa – spiegano dall’Ente -. Una risposta concreta, virtuosa e misurabile. Nel dibattito sulle professioni legate al turismo, uno dei punti chiave resta quasi sempre lo stesso: come coniugare la qualità dei servizi offerti con la valorizzazione concreta del capitale umano. Non si è trattato della formazione obbligatoria in materia di sicurezza o igiene alimentare, ma di un vero e proprio percorso di respiro più ampio e pratico. Oltre 15 i corsi realizzati su vari argomenti. Dai moduli dedicati all’informatica, cybersecurity, intelligenza artificiale, alle tecniche avanzate di caffetteria e latte art, conoscenza dell’olio e del vino, passando per la gestione degli allergeni e le dinamiche dell’accoglienza turistica, housekeeping e gestione delle camere d’albergo”.

“Una serie di strumenti spendibili fin da subito nel campo lavorativo. Il meccanismo: un incentivo alla qualificazione professionale. Alla base del progetto, un fondo dedicato appositamente stanziato dall’Ente Bilaterale Turismo, strutturato sulla base di un regolamento riservato ai dipendenti delle aziende turistiche aderenti all‘EBTurismo Savona, ai quali è stato chiesto di frequentare almeno due corsi di formazione professionale. In cambio dell’impegno profuso nelle aule formative e del rispetto di un vincolo di stabilità occupazionale presso l’azienda, garantito da un’impegnativa all’assunzione da 4 a 6 mesi, pensata anche per valorizzare le tipiche dinamiche stagionali, ciascun lavoratore, ha maturato il diritto a ricevere un contributo di 300,00 euro sotto forma di buoni spesa”.

“Siamo molto soddisfatti – dice Roberto Fallara Presidente dell’EBTurismo di Savona – di aver investito delle risorse per migliorare le competenze dei lavoratori del turismo perché significa elevare l’asticella dell’intera offerta turistica provinciale. Unire l’aggiornamento professionale ad un ristoro economico diretto rappresenta una leva contrattuale e sociale vincente. L’iniziativa dell’EBTurismo Savona dimostra come il dialogo bilaterale tra imprese e lavoratori, se sviluppato attraverso una visione strategica, possa produrre benefici tangibili. In un settore stagionale spesso caratterizzato da un’elevata mobilità, creare un circolo virtuoso che premi chi sceglie di aggiornarsi porta un doppio vantaggio. Per i lavoratori: un arricchimento del proprio bagaglio di competenze ed un aiuto economico immediato; per le imprese: la garanzia di potersi avvalere di personale altamente qualificato, aggiornato alle nuove esigenze del mercato e motivato da contratti di durata certa”.

“Iniziativa – afferma Fabio Raimondo Vice Presidente dell’EBTurismo di Savona – aveva un importante obiettivo: creare all’interno delle aziende dei team di lavoro molto preparati per affrontare al meglio tutte le sfide del mercato che è sempre in evoluzione. Con la conclusione di questa prima fase sperimentale, nella provincia di Savona si realizza un’esperienza che va ben oltre la semplice erogazione di risorse: traccia una strada concreta per il rilancio del settore, dimostrando che la qualità dell’accoglienza passa anche attraverso una preparazione professionale di chi lavora ai massimi livelli, per fare in modo che le professioni turistiche siano sempre di più viste come una occupazione stabile che può dare grandi soddisfazioni sotto tanti punti di vista”.