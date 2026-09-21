Enorme fungo porcino da oltre 1 kg ritrovato sul Monte Beigua

Varazze. Una semplice camminata all’aria aperta sul Monte Beigua si è trasformata in un’impresa da incorniciare per una fungaiola di Varazze: la donna si è infatti imbattuta in un fungo porcino da oltre 1 kg.

Il ritrovamento è avvenuto oggi, 21 settembre, durante una passeggiata nei boschi: “Ero con un’amica e i miei cani – racconta la donna, Aida Anghel – quando mi sono imbattuta in questo fungo gigantesco”. Una volta messo sulla bilancia, si è rivelato pesare circa 1,1 kg.

La scoperta è avvenuta a una quota di circa 1000 metri di altezza sul livello del mare, lasciando incredule e entusiaste le due amiche: “Sul luogo esatto però non voglio dire nulla – ride Aida – sapete, segreti da fungaioli… siamo molto ‘gelosi’ delle nostre zone”.

E quella deve essere senza dubbio un’area fortunata: già la scorsa settimana, infatti, il marito della donna era riuscito a scovare un altro esemplare di tutto rispetto, di ben 600 grammi.