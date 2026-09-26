Emergenza idrica, “Borgio Verezzi x Tutti”: “Chiediamo la convocazione di un incontro pubblico e di un consiglio comunale”

Borgio Verezzi. Convocazione di un incontro pubblico e di un consiglio comunale straordinario.

Sono le richieste del gruppo di minoranza “Borgio Verezzi x Tutti” in relazione all’emergenza idrica che, complici caldo prolungato, siccità, consumi elevati, sta creando diversi problemi alla cittadinanza.

“Siamo in attesa come tutti i cittadini, – hanno esordito dal gruppo di minoranza, – dei risultati delle nuove analisi sui nostri pozzi che ci auguriamo possano rasserenarci”.

“Abbiamo letto il comunicato pubblicato dal sindaco, ma riteniamo comunque utile in questo momento di emergenza un incontro pubblico per permettere all’amministrazione di spiegare e tranquillizzare la cittadinanza”, hanno proseguito.

Ma non solo: “Crediamo quindi che la proposta fatta della convocazione di un consiglio comunale straordinario possa essere utile a tutti per ribadire chiarezza e trasparenza sulla situazione di emergenza idrica che stiamo affrontando”, hanno concluso da “Borgio Verezzi x Tutti”.

La criticità riguarda sia la quantità sia la qualità dell’acqua destinata al consumo umano. Al centro dell’attenzione ci sono i valori di PFAS emersi durante i recenti controlli sulle acque destinate al consumo umano. Per fare chiarezza sono state avviate verifiche straordinarie sui parametri rilevati.

Nel frattempo, per garantire una risposta concreta alle esigenze dei cittadini, Servizi Ambientali ha attivato un servizio sostitutivo di distribuzione di acqua ad uso alimentare tramite autobotte. L’intervento viene effettuato in collaborazione con il Comune e la Protezione Civile, mentre sono in corso le valutazioni tecniche sulle possibili soluzioni per riportare il servizio alle condizioni ordinarie nel più breve tempo possibile.