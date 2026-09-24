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La situazione

Emergenza idrica a Borgio Verezzi, posizionate le botti. Il sindaco Dacquino: “Attendiamo spiegazioni dalla Servizi Ambientali”

Entro martedì potrebbe essere revocata l'ordinanza dopo i riscontri sulle nuove analisi di laboratorio

botte acqua emergenza idrica
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E’ ancora emergenza idrica a Borgio Verezzi. Il sindaco Renato Dacquino ha firmato ieri, 23 settembre, un’ordinanza che dispone, in via temporanea e precauzionale, il divieto di utilizzare l’acqua potabile della rete pubblica per il consumo umano e per gli usi alimentari sull’intero territorio comunale.

Il provvedimento è scattato a seguito della comunicazione di Servizi Ambientali S.p.A., gestore del Servizio Idrico Integrato, relativa a una criticità riscontrata in uno dei quattro pozzi comunali, con riferimento alla presenza di PFAS, sostanze chimiche sintetiche.

In attesa degli approfondimenti e di nuove indicazioni, l’acqua può essere utilizzata esclusivamente per gli usi igienico-sanitari. È invece vietato berla, utilizzarla per preparare bevande, per la macchina del caffè, per produrre ghiaccio, per il lavaggio diretto degli alimenti e per tutte quelle preparazioni alimentari nelle quali l’acqua entra a far parte del prodotto finale.

Il Comune precisa inoltre che i normali filtri domestici non sono sufficienti a rendere l’acqua idonea al consumo. Per la lavastoviglie e il lavaggio delle stoviglie viene raccomandato un risciacquo finale con acqua potabile. Su indicazione dell’ASL territoriale, la Polizia Locale ha provveduto a informare la popolazione sulle modalità di utilizzo dell’acqua e sulle prescrizioni contenute nell’ordinanza.

Per garantire comunque la disponibilità di acqua potabile, sono state posizionate botti per la distribuzione in tre punti del territorio comunale. A Verezzi saranno disponibili in Borgata Crosa e in Borgata Piazza, mentre a Borgio il punto di distribuzione sarà allestito in Piazza del Comune. Il Comune specifica che l’acqua dovrà essere sottoposta a bollitura prima dell’utilizzo.

L’ordinanza resterà in vigore fino a nuove comunicazioni o alla sua eventuale rettifica: “Come amministrazione comunale attendiamo la relazione e i riscontri tecnici da parte della Servizi Ambientali, che è il gestore del servizio – afferma il sindaco Renato Dacquino -.Questo sia per capire nel dettaglio le cause, ma anche, e soprattutto, per avere proposte di intervento per evitare che si ripetano forti disagi per la nostra cittadinanza”.

Forse solo la prossima settimana potrebbe essere revocata l’ordinanza, dopo la certificazione sui riscontri e risultati delle nuove analisi di laboratorio.

acqua non potabile

E sul caso interviene anche il gruppo di minoranza “Borgio Verezzi x Tutti”, rappresentato in Consiglio comunale da Gabriele Murrighile, Chiara Salvi e Martino Marinoni, che parla di una situazione di preoccupazione per la cittadinanza: “Stiamo vivendo una preoccupante emergenza idrica, da ieri sera è stata emanata un’ordinanza con il divieto di utilizzo dell’acqua pubblica per uso alimentare, purtroppo non sappiamo ancora la reale entità del problema e dobbiamo constatare che ancora molti cittadini non sono a conoscenza del divieto” dichiarano i consiglieri di minoranza.

Il gruppo chiede quindi che vengano fornite al più presto informazioni “tempestive e utili” per chiarire la reale portata della situazione e garantisce la propria disponibilità a collaborare: “Come minoranza, per far fronte a questa emergenza, siamo a disposizione per dare il nostro contributo”.

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