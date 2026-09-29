Elezioni amministrative, incontro tra FdI e Udc: “Consolidare l’intesa per ottenere risultati positivi nei Comuni al voto”

Savona. Si è svolto a Savona un incontro tra le segreterie provinciali di Fratelli d’Italia e Udc dedicato ai prossimi appuntamenti elettorali nei Comuni della provincia.
Il confronto ha riguardato il rapporto tra le due forze politiche, con particolare attenzione al capoluogo.
Per l’Udc è intervenuto Rosario Merenda, referente provinciale del partito, che fa capo al coordinatore regionale Umberto Calcagno. Per Fratelli d’Italia hanno partecipato Filippo Marino, Simone Gattini, presidente del circolo Savona Tricolore, e Alfredo Remigio, delegato provinciale.
“Questo è il primo di una serie di incontri che ci porterà a ragionare sui singoli Comuni – dichiara Filippo Marino – Il confronto sui programmi si svilupperà con le donne e gli uomini che li sosterranno nelle liste elettorali”.
“L’intesa con l’Udc c’è sempre stata, così come i buoni rapporti personali – prosegue Marino – Proseguire su questa strada e consolidare l’intesa è un presupposto imprescindibile per ottenere un risultato positivo in tutti i Comuni che andranno al voto”.