El Shaarawy torna al Genoa, De Rossi lo riaccoglie: “Riportato a casa un figlio della tifoseria”

Ieri è stata la giornata del ritorno di Stephan El Shaarawy al Genoa. L’attaccante di Savona, cresciuto nel settore giovanile del Legino, vestirà di nuovo rossoblù dopo averlo vestito nel settore giovanile e in prima squadra tra il 2006 e il 2010.

In conferenza stampa, Daniele De Rossi gli ha dato il proprio benvenuto (anzi, bentornato) pubblicamente: “Ci siamo visti con lui e la sua famiglia ieri dopo cena, sono contento che sia qui, è una bella storia: riporti a casa un figlio della tifoseria, un figlio di questa città“. Il tecnico genoano aveva già allenato il “Faraone” a Roma, oltre ad essere stato suo compagno di squadra quando era ancora in attività.

Il classe 1992 domani sarà in panchina per la gara al Ferraris contro il Como: “Oggi ha fatto le prime corse, deve ritornare in forma e poi vedremo come utilizzarlo. Si è allenato ma non farlo con i compagni da mesi è diverso, ma domani sarà con noi: avremo un genoano in più in panchina”.

“Mi sento emozionato e felice di essere tornato nella società dove sono cresciuto e ho esordito in Serie A. Questo ritorno ha un significato molto speciale per me, non vedo l’ora di iniziare ad allenarmi e mettermi a disposizione della squadra. Non è mai cambiata la passione che trasmette questa piazza, l’ho potuta vivere già quando facevo il raccattapalle. Sarà un’emozione bellissima giocare in casa per il Genoa per la prima volta, avevo fatto solo presenze in trasferta”, ha dichiarato El Shaarawy ai canali del club.