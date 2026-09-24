Efficienza energetica in Liguria, il savonese primeggia negli immobili con la classe più alta

In Liguria, il 53% degli attestati di prestazione energetica (APE) emessi nel 2025 ricade nelle classi energetiche più basse, F e G, mentre solo il 6% raggiunge le classi A.

La situazione peggiore si registra proprio a Genova, dove gli immobili nelle ultime due classi toccano il 59% e quelli in classe A si fermano ad appena il 4%. Nelle altre province le percentuali nelle classi F e G si attestano al 57% a La Spezia, al 46% a Imperia e al 43% a Savona, dove si rileva comunque la quota più alta di classe A con il 9%, seguita da La Spezia e Imperia al 7%.

L’analisi condotta da SAIE su dati del sistema SIAPE sviluppato da ENEA evidenzia che nel 2025 in regione sono state rilasciate 45.538 certificazioni. Il quadro generale conferma l’urgenza di interventi di efficientamento in un contesto di costi dell’energia elevati e direttive europee sempre più stringenti.

La stagione dei bonus edilizi ha avviato uno svecchiamento consentendo al Paese di coprire il 56% degli obiettivi 2030 indicati dalla direttiva Case Green, ma il percorso rischia di arrestarsi senza un piano operativo definito e risorse stabili.

Di riqualificazione e sostenibilità si discuterà alla sessantesima edizione di SAIE – La Fiera delle Costruzioni, in programma a BolognaFiere dal 7 al 10 ottobre 2026. L’evento vedrà la partecipazione dell’intera filiera delle costruzioni con aree e laboratori tematici incentrati su efficienza energetica, serramenti, impiantistica e prevenzione sismica.