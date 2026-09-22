Edu Open Day, al via la seconda edizione: il 23 settembre torna l’appuntamento della Rete dedicato alle scuole

Savona. Mercoledì 23 settembre il Complesso della Cattedrale e Cappella Sistina ospiterà la seconda edizione dell’EDU OPEN DAY, l’appuntamento con cui la Rete dei Musei della provincia di Savona presenta a dirigenti scolastici, docenti ed educatori il nuovo catalogo delle attività per l’anno scolastico 2026/2027.

Dopo il successo della prima edizione, la Rete dei Musei della provincia di Savona, nata su impulso della Fondazione De Mari CR Savona in collaborazione con Direzione Regionale Musei Nazionali Liguria e Fondazione Compagnia di San Paolo, torna a promuovere l’incontro diretto tra istituzioni museali e mondo della scuola per costruire insieme nuove opportunità di apprendimento e per consolidare il ruolo del patrimonio culturale come uno spazio di relazione, crescita e cittadinanza.

“L’educazione rappresenta uno dei principali settori di intervento della Fondazione De Mari CR Savona – precisa Luciano Pasquale, presidente della Fondazione De Mari CR Savona –ed è per questo che abbiamo voluto fin da subito dare alla Rete dei Musei una vocazione educativa forte e ben definita”.

L’evento di domani è l’occasione per presentare il catalogo educativo “Percorsi del Fare 2026/2027”. Con questa seconda edizione la Rete consolida un modello di collaborazione che supera la dimensione del singolo museo e propone alle scuole di ogni ordine e grado un’offerta educativa chiara e completa, fondata sulla condivisione di competenze, strumenti e progettualità.

Questa proposta trova inoltre nel sito retedeimusei.it un importante strumento di accesso e orientamento: la piattaforma raccoglie infatti non solo le attività educative rivolte alle scuole, ma anche il calendario aggiornato degli eventi e delle iniziative promosse dai 26 musei aderenti, consentendo a docenti, cittadini e visitatori di conoscere attraverso un unico canale l’intera offerta culturale ed educativa della Rete. Un servizio particolarmente utile anche per il turismo culturale, perché valorizza in modo unitario un patrimonio museale diffuso sul territorio e rende più semplice programmare visite ed esperienze tra le diverse sedi.

Tra le principali novità di quest’anno ci sono:

– quattro percorsi educativi nati dal corso “Educare al patrimonio in chiave interculturale” curato da Simona Bodo e Silvia Mascheroni, esperte di riferimento nel settore. I progetti, presentati in anteprima durante la prima edizione di EDU Open Day nel settembre 2025, sono stati progettati congiuntamente dai musei per educare alla pluralità, al rispetto delle diversità e alla scoperta di valori culturali condivisi.

– cinque itinerari per il turismo scolastico grazie alla collaborazione con Dafne Viaggi, che offrono alle scuole di tutta Italia percorsi esperienziali costruiti su più sedi museali e combinano visite, laboratori trasformando le singole attività in occasioni per conoscere e attraversare il Savonese. Le proposte possono essere organizzate in giornata o su più giorni e personalizzati in base all’età degli studenti, agli obiettivi didattici e alle esigenze della classe.

A conferma dell’attenzione che la Rete dedica ai temi dell’educazione museale, l’EDU OPEN DAY ospiterà gli interventi di rappresentanti di AIEM – Associazione Italiana Educatori Museali e ICOM Italia, offrendo un’occasione di confronto su alcune delle principali sfide che oggi coinvolgono musei e scuola. Un dialogo che si inserisce nel percorso di crescita di una rete che, per ampiezza, continuità progettuale e capacità di collaborazione tra istituzioni, rappresenta oggi una realtà di particolare interesse anche nel panorama nazionale.

PROGRAMMA EDU OPEN DAY 2026

II edizione – 23 settembre 2026 | Complesso della Cattedrale e Cappella Sistina di Savona (Chiostro Francescano e Sala Espositiva del Palazzo Vescovile) a partire dalle ore 14.30 | Incontra il museo.

Nel Chiostro Francescano del Complesso della Cattedrale di Savona i musei della rete si presentano a dirigenti scolastici, docenti ed educatori: i partecipanti potranno approfondire con i referenti dei servizi educativi dei singoli musei le proposte specifiche e valutare eventuali soluzioni ad hoc in base alle esigenze delle scuole. I musei saranno a disposizione degli operatori scolastici dalle ore 14.30 alle ore 16.30.

MUSEI / ISTITUZIONI PRESENTI

– Fondazione Oddi – Albenga (Palazzo Oddo; Torre Comunale e Museo Civico; Area Archeologica di San Calocero)

– Museo Diocesano – Albenga

– Fondazione Museo della Ceramica di Savona (Museo della Ceramica – Savona; Pinacoteca Civica – Savona; Museo Pertini Cuneo – Savona; Museo Martini – Vado Ligure; MuDA – Albissola Marina)

– Museo dell’Arte Vetraria Altarese – Altare

– Cooperativa Arcadia (Grotte di Borgio Verezzi; Museo dell’Orologio – Tovo San Giacomo)

– Direzione Regionale Musei Nazionali Liguria (Forte San Giovanni – Finale Ligure)

– Museo Archeologico del Finale – Finale Ligure

– Museo Multimediale della 500 Dante Giacosa – Garlenda

– All About Apple Museum – Savona

– Civico Museo Archeologico e della Città di Savona

– Complesso della Cattedrale e Cappella Sistina – Savona

Alle ore 16.30 | TALK “Imparare dai luoghi: scuola, musei e territorio in dialogo”

Saluti istituzionali

Luciano Pasquale, presidente Fondazione De Mari CR Savona

Danilo Bruno, membro consiglio ICOM Liguria

Interviene

Virginia Galli, membro del consiglio direttivo AIEM – Associazione Italiana Educatori Museali in dialogo con Alessio Cotena, responsabile servizi educativi Fondazione Museo della Ceramica di Savona

RETE DEI MUSEI DELLA PROVINCIA DI SAVONA

La Rete dei Musei della Provincia di Savona è un progetto nato dalla Fondazione De Mari CR Savona, in partnership con Musei Nazionali di Genova – Direzione Regionale Musei Nazionali Liguria e Fondazione Compagnia di San Paolo e mette in relazione 26 sedi museali distribuite in 14 comuni, creando connessioni tra realtà diverse per storia, dimensioni e vocazione, ma accomunate dall’impegno nella valorizzazione del patrimonio culturale.