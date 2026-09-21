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La replica

Edilizia scolastica, Vaccarezza ribatte al PD: “Smentiti dai fatti, Natale ha la necessità di parlare male di qualcosa”

Il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale: "Dal 2015 a oggi in Liguria sono stati stanziati oltre 400 milioni di euro per l'edilizia scolastica e sono stati finanziati 632 interventi su 859 edifici"

vaccarezza

Liguria. “Chi, come il Consigliere del PD Davide Natale, parla di “disastro” e sostiene che Regione Liguria non faccia nulla per l’edilizia scolastica, è smentito seccamente dai fatti. I numeri raccontano un impegno concreto e importante, che prosegue da anni e che vede la Regione lavorare quotidianamente insieme a Comuni e Province. Dal 2015 a oggi in Liguria sono stati stanziati oltre 400 milioni di euro per l’edilizia scolastica e sono stati finanziati 632 interventi su 859 edifici. Risorse destinate alla messa in sicurezza, alla riqualificazione, all’efficientamento energetico e al miglioramento degli spazi scolastici”.

Con queste parole, il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale Angelo Vaccarezza, risponde a Davide Natale del Partito Democratico, dopo l’attacco dem sul tema dell’edilizia scolastica.

“Continuiamo a investire e a programmare nuovi interventi, con l’obiettivo di rendere il patrimonio scolastico ligure sempre più sicuro, moderno ed efficiente. La ascuola è una priorità e continueremo a lavorare insieme ai territori per garantire ai nostri ragazzi ambienti adeguati, nei quali studiare, crescere e costruire il proprio futuro. Inoltre, stiamo lavorando per sensibilizzare il Governo a programmare un Piano nazionale di interventi più ampio, in collaborazione con le Regioni – conclude Vaccarezza – Il vecchio adagio “un bel tacer non fu mai scritto” sembra fatto apposta per il collega Natale. Tra una festa dell’unità perduta e un concerto promosso dalla Sindaco Salis, da raggiungere – s’intende – non in autobus, potrebbe tranquillamente farne il motto della sua carta intestata”

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