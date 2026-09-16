Edilizia scolastica, Vaccarezza (FI) replica a Natale: “Regione continua ad investire e a programmare nuovi interventi”

Liguria. Angelo Vaccarezza, capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale, replica al segretario del Pd Davide Natale in merito al tema della sicurezza nelle scuole.

“Parlare di ‘disastro’ e sostenere che Regione Liguria non faccia nulla per l’edilizia scolastica non corrisponde ai fatti – dichiara – I numeri raccontano un impegno concreto e importante, che prosegue da anni e che vede la Regione lavorare quotidianamente insieme a Comuni e Province. Dal 2015 a oggi in Liguria sono stati stanziati oltre 400 milioni di euro per l’edilizia scolastica e sono stati finanziati 632 interventi su 859 edifici. Risorse destinate alla messa in sicurezza, alla riqualificazione, all’efficientamento energetico e al miglioramento degli spazi scolastici”.

“Continuiamo a investire e a programmare nuovi interventi, con l’obiettivo di rendere il patrimonio scolastico ligure sempre più sicuro, moderno ed efficiente. La scuola è una priorità e continueremo a lavorare insieme ai territori per garantire ai nostri ragazzi ambienti adeguati, nei quali studiare, crescere e costruire il proprio futuro. Inoltre, stiamo lavorando per sensibilizzare il Governo a programmare un Piano nazionale di interventi più ampio, in collaborazione con le Regioni”.

“Il vecchio adagio ‘un bel tacer non fu mai scritto’ sembra fatto apposta per il collega Natale. Tra una festa dell’unità perduta e un concerto promosso dalla sindaco Salis, da raggiungere (s’intende) non in autobus, potrebbe tranquillamente farne il motto della sua carta intestata”.