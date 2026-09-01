Edilizia scolastica, completata la tinteggiatura dell’Istituto “D. Aicardi” di Albenga

Provincia. La Provincia di Savona si prepara ad accogliere gli studenti per il nuovo anno scolastico con ambienti rinnovati e riqualificati. Sono stati infatti ultimati i lavori di tinteggiatura presso l’Istituto Professionale Agricoltura e Ambiente “D. Aicardi” di Albenga, nel plesso di piazzale San Bernardino.

L’intervento ha interessato locali e i corridoi del piano terra e quelli di pertinenza del piano superiore, oltre alla parte bassa dei laboratori situati al piano seminterrato, consentendo di uniformare le condizioni estetiche degli spazi principali dell’edificio.

L’opera rientra nel programma di manutenzione degli immobili scolastici della Provincia di Savona e contribuisce a garantire ambienti più decorosi, accoglienti e funzionali in vista della ripresa delle attività didattiche. Oltre al miglioramento dell’aspetto dei locali, il rifacimento delle superfici interne permette di mantenere condizioni di maggiore pulizia e salubrità degli ambienti, a beneficio degli studenti, del personale scolastico e di tutti coloro che quotidianamente frequentano l’istituto.