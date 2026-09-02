Edilizia scolastica, al via i lavori di adeguamento antincendio delle “Officine” degli istituti Ferraris-Pancaldo e Boselli-Alberti-Mazzini-Da Vinci

Savona. Sono stati consegnati i lavori di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi degli edifici scolastici denominati “Officine”, situati presso il complesso di via alla Rocca 35, a Savona, sede dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Ferraris-Pancaldo” e dell’Istituto di Istruzione Superiore “Boselli-Alberti-Mazzini-Da Vinci”, succursale IPSIA.

L’intervento, con conclusione prevista entro il 31 dicembre 2026, comprende le opere di completamento necessarie per adeguare gli spazi, destinati a laboratori e aule, alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione e sicurezza antincendio. L’obiettivo è innalzare gli standard di sicurezza dell’edificio e garantire ambienti più sicuri e adeguati allo svolgimento delle attività didattiche e formative.

L’investimento complessivo ammonta a 400.000 euro, ed è finanziato nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) dall’Unione Europea – Next Generation EU, Missione 4 “Istruzione e Ricerca”, Componente 1 “Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università”, Investimento 3.3 “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia Provincia di Savona scolastica”.

La consegna dei lavori rappresenta un ulteriore passo concreto della Provincia di Savona nel programma di riqualificazione e messa in sicurezza del patrimonio scolastico, con particolare attenzione agli edifici destinati alle attività laboratoriali, che richiedono specifici livelli di adeguamento sotto il profilo della prevenzione incendi.