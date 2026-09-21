EcoEridania, il direttore Flavio Raimondo confermato nel Gruppo Tecnico di Confindustria

Liguria. Flavio Raimondo, Direttore Divisione Rifiuti industriali di EcoEridania, azienda ligure leader a livello europeo nei servizi ambientali per rifiuti di origine sanitaria e tra i principali player nei rifiuti industriali e nell’end of waste, è stato confermato componente dell’Expert Panel, l’organismo consulenziale che affiancherà il Gruppo Tecnico Europa di Confindustria per il prossimo biennio. La nomina è stata ratificata dal presidente Emanuele Orsini.

L’insediamento del nuovo Gruppo Tecnico si terrà il prossimo 29 ottobre, alla presenza dell’On. Tommaso Foti, Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione. La prima riunione operativa si terrà presso la Sala monumentale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in Largo Chigi 19.

Dare slancio alle politiche di rappresentanza attraverso il coinvolgimento diretto delle migliori competenze presenti nel sistema confederale. È questa la direzione tracciata da Confindustria nel disegno statutario della propria governance, che affida ai Gruppi Tecnici un ruolo organizzativo strategico e operativo di primo piano.

Nati per affiancare i singoli componenti della squadra di Presidenza nell’attuazione dei propri mandati, questi gruppi costituiscono il canale privilegiato per definire in modo condiviso contenuti e obiettivi strategici. Una duplice prospettiva che unisce il supporto istituzionale alla spinta propulsiva dal basso.

Grazie all’apporto di esperienze, professionalità e competenze provenienti dalle diverse articolazioni territoriali e di categoria, i Gruppi Tecnici assicurano un contributo fondamentale in termini di analisi e progettazione.

L’obiettivo di fondo è chiaro: costruire un’organizzazione tematica e temporale che sia al tempo stesso flessibile e condivisa. Una formula pensata per favorire la più ampia partecipazione possibile e, soprattutto, per valorizzare le eccellenze d’impresa, trasformandole in un asset decisivo per raggiungere i traguardi strategici dell’associazione.

Per Flavio Raimondo, la nomina rappresenta la prosecuzione di un percorso già avviato all’interno del Gruppo Tecnico Europa, di cui è componente dell’Expert Panel dal settembre 2024, e si inserisce nel più ampio impegno maturato in ambito associativo. Dal 2021, Raimondo ricopre infatti il ruolo di Vicepresidente nazionale di Confindustria Cisambiente, con delega a discariche e impianti innovativi di trattamento, dopo essere entrato nell’associazione come Consigliere nel 2019.

Dal settembre 2025, Raimondo è Direttore della Divisione Industry di Gruppo EcoEridania, ruolo che si affianca a incarichi di consigliere in diverse società del Gruppo. Nel corso della sua carriera, ha inoltre ricoperto ruoli manageriali e di vertice in società attive nei settori dell’ambiente, dell’energia e della gestione dei servizi industriali, tra cui Haiki+, Ecosavona, Innovatec e Kinexia.