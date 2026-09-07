EcoEridania accelera sulla crescita: dopo Raimondo, arrivano Rocco De Franchi e i capitali di CVC

Liguria. Prosegue senza sosta il piano di riassetto e potenziamento manageriale di EcoEridania SpA, operatore di riferimento nell’economia circolare e nella gestione integrata dei rifiuti. Dopo l’ingresso di Flavio Raimondo nel ruolo di Direttore della Divisione Industry, il gruppo registra un’altra new entry di peso nella propria prima linea dirigenziale. Si tratta di Rocco De Franchi, avvocato e affermato manager pugliese con alle spalle un’articolata esperienza nelle istituzioni.

De Franchi lascia il suo incarico presso la Regione Puglia per assumere la guida della direzione Pubblic Affair, Una governance “a misura” di multinazionale L’arrivo di De Franchi non è un semplice cambio di casacca, ma si inserisce in una precisa strategia di radicamento e sviluppo territoriale. Se l’ingresso di Raimondo ha rafforzato il presidio sulla parte dei rifiuti industriali la scelta del manager pugliese conferma la volontà del gruppo fondato dall’imprenditore Andrea Giustini di espandere e consolidare la propria presenza nel territorio nazionale.

Ad accelerare questa fase di profonda trasformazione della governance è stato il recente riassetto societario. L’estate ha infatti portato con sé l’annuncio dell’ingresso nel capitale, con quota di maggioranza, di CVC DIF — piattaforma infrastrutturale del gigante degli investimenti CVC Capital Partners, colosso che gestisce asset per un valore globale di circa 23 miliardi di euro.

L’operazione rappresenta un vero e proprio volano finanziario per il mercato italiano e segna l’ingresso diretto di uno dei principali fondi d’investimento al mondo nel settore dell’economia circolare del nostro Paese. Per EcoEridania garantisce una solida dote finanziaria per sostenere nuove acquisizioni e investimenti industriali su tutto il territorio nazionale.

Con oltre 2.000 dipendenti distribuiti lungo la penisola e una struttura in continua evoluzione, EcoEridania punta ora a coniugare l’anima industriale storica con un nuovo sviluppo internazionale come affermato dal fondatore Andrea Giustini, da sempre mentore e gestore delle operazioni di crescita della società.