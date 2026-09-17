Ecco il progetto “Vado… al Cuore” per donare due defibrillatori alla Croce Rossa

Comune di Vado Ligure, Confcommercio Savona e il C.I.V. “Vola Vado” danno vita al progetto “Vado… al Cuore”. L’obiettivo è contribuire all’acquisto di due defibrillatori destinati alla Croce Rossa.

Fino al 25 settembre nelle attività commerciali che hanno deciso di aderire al progetto sarà possibile trovare i “pacchetti del cuore” confezionati prediligendo i prodotti enogastronomici del territorio. Chi acquisterà uno dei “pacchetti del cuore” potrà devolvere la somma di denaro per contribuire all’acquisto dei defibrillatori.

Ha aderito con convinzione al progetto l’azienda “Tenuta Maffone” di Pieve di Teco (Im) che si è offerta per contribuire con i prodotti utili al confezionamento dei “pacchetti del cuore”.

“Una iniziativa solidale ed inclusiva perché mette insieme diversi aspetti: quello della sicurezza delle persone attraverso l’acquisto dei defibrillatori e quello della solidarietà. Un ringraziamento a tutti i partner che hanno saputo lavorare per un obbiettivo importante anche per la crescita culturale della nostra comunità” dichiara il sindaco di Vado Ligure Fabio Gilardi.

«”Vado… al Cuore” – afferma Enrico Schiappapietra, presidente di Confcommercio Savona – rappresenta un’iniziativa che incarna i valori fondamentali di Confcommercio. La nostra priorità è il rilancio e la valorizzazione del territorio, un obiettivo che intendiamo perseguire costruendo una sinergia con le Amministrazioni Comunali e stimolando la partecipazione attiva dei C.I.V., vera spina dorsale del commercio locale. La solidarietà riuscirà a trasformare un semplice progetto commerciale in un’iniziativa dal valore inestimabile per l’intera comunità”.

“Vado… col cuore” – sottolinea Angelo Lestinge, assessore al Commercio di Vado Ligure – è un nome che dice già tutto, questa volta i nostri commercianti non si limitano ad aprire le loro vetrine, ma aprono anche il cuore. È un’iniziativa che unisce il commercio alla solidarietà e che, soprattutto, può trasformare un piccolo gesto in qualcosa di concretamente importante per tutta la comunità”.

Per il presidente del C.I.V. Paolo Farnese: “L’iniziativa rappresenta una bella gara di solidarietà, una occasione per trovarci uniti a collaborare insieme per una causa decisamente lodevole che vede le attività impegnate per uno scopo sociale che ci fa sentire vicini alle esigenze della nostra città”.

“E’ un progetto che sentiamo particolarmente perché rientra appieno nelle nostre finalità – afferma il presidente di Ente Fiera Savona Daniele Ziliani che ha curato l’ideazione dell’iniziativa e ne seguirà l’intera organizzazione – La promozione del territorio attraverso la preziosa collaborazione con le Amministrazioni Comunali ed il coinvolgimento dei C.I.V. come realtà imprenditoriale locale. L’aspetto sociale – sottolinea Ziliani – ne dà un valore aggiunto”.

L’evento dei “Vado… al Cuore” avrà il suo culmine sabato 26 settembre nel centro storico di Vado: a partire dalle 16 è in programma un pomeriggio di divertimento ed animazione.

Il CEAS Centro di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità Riviera del Beigua organizzerà una Caccia al Tesoro per le vie del Centro storico e della passeggiata a mare. Un appuntamento originale e curioso per scoprire le bellezze paesaggistiche e storico-artistiche del borgo, imparando ad orientarsi e divertendosi all’aria aperta.

I partecipanti, muniti di mappe, dovranno cercare i punti indicati, saper rispondere ad alcune domande, riportare testimonianze e mettersi alla prova prima di tornare al punto di partenza. Sempre in tema di tipicità ed eccellenze del territorio lo chef Giorgio Baracco di “Sapori di Liguria” coinvolgerà i presenti nella preparazione del pesto tradizionale ligure. Dieci mortai in marmo aspettano quanti vorranno provare a cimentarsi personalmente.

Al termine della Caccia al Tesoro una gustosa merenda a base di focaccia e pesto verrà offerta a tutti i partecipanti. Le panetterie Antonelli, Cassaglia e La Fornarina di Vado Ligure contribuiranno con i loro prodotti. Ad animare il pomeriggio saranno presenti Radio Jasper e lo staff di “Capriole sulle Nuvole” unitamente alla sezione locale della Croce Rossa Italiana alla quale saranno affidati i defibrillatori acquistati grazie alla gara di solidarietà della comunità vadese.