Eccellenza, Carcarese pasticciona: controlla la gara ma regala al Rivasamba la vittoria

CARCARESE-RIVASAMBA 1-2 (44’ Berretta, 50’ Bagnato, 88’ Dall’asta)

45+5’ Triplice fischio, vittoria per il Rivasamba

43’ GOOOOOOL! Pasticcio difensivo della Carcarese, retropassaggio per Saettone che pressato scivola e non riesce a prendere il pallone, Dall’Asta invece sì: 1-2

40’ Mancino dalla distanza di Bucur, conclusione potente ma imprecisa

35’ Doppio cambio per il Rivasamba: fuori Petracca e Lombardi, dentro Massaro e De Francesco

34’ sugli sviluppi di una rimessa laterale Bagnato colpisce al volo di sinistro, palla di poco alta

33’ Ultimo cambio per Valmati: Zunino rileva Zserdi

31’ Altra sostituzione per la Carcarese: Pavese prende il posto di Ravera

29’ Terzo cambio per la Carcarese: Ferrero, tra i migliori in campo, esce per Piazza

26’ Destro di Petracca da fuori, la palla scivola sul fondo

25’ Prima sostituzione per Cosentino: De Filippi lascia spazio a Bucur

23’ Chiarlone batte la punizione dalla linea destra dell’area: nessuna riesce ad arrivarci

22’ Secondo cambio per Valmati: entra Babliuk per Berretta

21’ l’arbitro indica il dischetto per fallo su Ferrero, poi l’assistente gli segnala che è avvenuto al limite, sarà punizione

20’ Assedio della Carcarese, ma il Rivasamba riesce a salvarsi dai ripetuti attacchi biancorossi

16’ Ravera per Brignone che in area piccola calcia di prima, murato da un difensore genovese

13’ Pericolo per la Carcarese con Petracca che spalle alla porta si gira e calcia, Saettone risponde presente

11’ Occasionissima per la Carcarese: Chiarlone entra in area dalla sinistra, scambia con Brignone e la mette per Ravera che da due passi calcia sicuro, Cammarota tocca e salva i suoi

10’ Lombardi per Petracca che ci prova al volo dalla distanza, conclusione alta

5’ PARI! Azione sulla sinistra del Rivasamba con G. Bacigalupo che serve in profondità Bagnato, il quale in area imbuca Saettone sul primo palo. Proteste della Carcarese per un fallo negli sviluppi dell’azione non fischiato da Fousfos

Via alla ripresa, una sostituzione per il Rivasamba: Dall’asta rileva Menini

SECONDO TEMPO

45+2’ Finisce il primo tempo con il Rivasamba a caccia del pari, ma la difesa biancorossa riesce a tenere

44’ GOOOOOOOOL! Corner dalla sinistra per la Carcarese: scambio tra Szerdi e Chiarlone, palla servita a Cancellara che la mette in mezzo, dove Berretta al volo di destro buca la rete. 1-0

43’ Mancino dalla distanza di Cancellara, conclusione deviata, la palla finisce di poco a lato. Angolo per la Carcarese

39’ F. Bacigalupo serve Di Lisi in area, quest’ultimo da posizione ravvicinata controlla e segna l’1-0, ma l’arbitro annulla per tocco di mano del difensore genovese

31’ Bell’azione della Carcarese, con Zserdi che serve Berretta in area, il centrocampista carica il destro e manda sopra la traversa

26’ un’occasione per parte: prima Petracca approfitta della disattenzione della difesa al limite dell’area biancorossa e tutto solo calcia sul primo palo, dove trova i guantoni di Saettone. Risponde subito la Carcarese con Brignone che riceve il lancio lungo e a tu per tu calcia, impegnando Cammarota

25’ Gran numero di Szerdi che in area dribbla tre avversari e lascia partire il diagonale, palla fuori di pochissimo. Tanti applausi per il n. 10 biancorosso

23’ Corner dalla destra per la Carcarese, Prato batte in area, dopo una serie di rimpalli, la palla arriva a Berretta che ci prova dal limite: conclusione centrale, Cammarota blocca in due tempi

20’ Infortunio per Akkari, Valmati costretto ad usare la prima sostituzione, entra Brignone

19’ Pausa di un minuto per permettere ai giocatori di rinfrescarsi

18’ Filtrante perfetto di Carcellara per Ravera, bravo Cammarota ad uscire e fare suo il pallone

16’ G. Bacigalupo duro su Chiarlone, l’arbitro Fousfos sventola il primo giallo della partita

15’ Che pericolo per il Rivasamba! Retropassaggio di G. Bacigalupo a Cammarota, il portiere cerca di spazzare ma in area prende in pieno Akkari, la palla rimbalza e viene raccolta da Sanguineti

12’ Berretta verticalizza per Ferrero che dalla linea di fondo crossa in area, Sanguineti anticipa di testa Akkari che si impossessa poi del pallone e serve Szerdi al limite, il n. 10 biancorosso ci prova per due volte ma viene sempre murato dalla difesa ospite

10’ Si va vedere il Rivasamba con Sanguineti che dalla destra serve Petracca tutto solo al limite, il n. 9 calcia di prima intenzione, ma il tiro è troppo debole per impensierire Saettone

7’ Punizione di Zserdi dalla trequarti, palla sul secondo palo, dove non arriva nessuno

3’ Bravo Ferrero sulla destra a resistere alla pressione di due avversari e a riuscire a crossare in area, dove Chairlone viene doppiato e anticipato. L’attaccante cade a terra in area, per l’arbitro non è fallo, nessuna protesta da parte del giocatore locale

Fischio d’inizio alle 15 in punto

Carcare. Prende il via il campionato di Eccellenza con la sfida del “Candido Corrent” tra la Carcarese e il Rivasamba, in programma oggi alle ore 15:00.

Entrambe le formazioni si ripresentano in campo dopo aver ottenuto la qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia di categoria. Diversi i percorsi con cui le due squadre hanno superato il turno di Coppa. Per la Carcarese è stato un passaggio del turno lineare grazie a una doppia vittoria, sia all’andata che al ritorno, contro il Molassana. Più combattuta la qualificazione per il Rivasamba che ha affrontato l’Arenzano. Dopo la sconfitta per 2-1 nella gara d’andata, i levantini si sono imposti con lo stesso punteggio (2-1) al ritorno tra le mura amiche, conquistando l’accesso al tabellone principale ai calci di rigore.

Spazio ora al debutto in campionato, dove la Carcarese cercherà di sfruttare il fattore campo al “Corrent”, mentre il Rivasamba andrà alla ricerca dei primi punti in trasferta della stagione.

FORMAZIONI:

CARCARESE: Saettone, Moretti, Ravera, Prato, Di Mattia, Cancellara, Ferrero, Berretta, Akkari, Szerdi, Chiarlone. A disp.: Galletti, Pavese, Piazza, Angeli, Di Giosia, Pupillo, Brignone, Babliuk, Zunino

RIVASAMBA: Cammarota, Bacigalupi G., Di Lisi, Bagnato, Bacigalupo F., Sanguineti, Saitta, Menini, Petracca, Lombardi, De Filippi. A disp.: Assalino, Codda, Spaccamonti, Bucur, Dall’asta, De Fracesco, Solari, Massaro, Cusato. All. Yari Cossentino

ARBITRO: Ramez Fousfos di Albenga

ASSISTENTI: Michele Bernardini e Gioia Dainese di Genova