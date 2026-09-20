Eccellenza: super Carcarese! Il Pietra Ligure fa due su due, pari sul gong per la Cairese

Seconda giornata del campionato di Eccellenza. Il Pietra Ligure batte 0-1 il Rivasamba con un goal di Aspesi al 64′ ed è, insieme al Molassana, l’unica squadra a punteggio pieno. Al termine della sconfitta 2-1 contro il Rivasamba, la Carcarese aveva raccolto solo i complimenti. Oggi invece applausi e tre punti per la squadra di Valmati: i biancorossi hanno annichilito 4-1 la Genova Calcio di mister Monteforte, alla seconda sconfitta in campionato. Ravera, Di Giosia, Zunino e Chiarlone in goal per i valligiani. Di Cavalli il momentaneo 1 a 1 genovese. Finisce invece 1-1 il derby tra Savona e Albissole (qui la cronaca del match). Pareggia in rimonta 2-2 la Cairese. La Sammargheritese si porta sul doppio vantaggio con Battaglia e Mallamace. La squadra di Buttu la riprende nel finale: Capra a otto dal termine accorcia, Gulli in pieno recupero regala un punto ai suoi. Le altre partite: Molassana 2 – 1 Golfoparadiso, Arenzano 0 – 2 Campomorone, Vallescrivia 2-2 Busalla. Inizierà alle 19 Athletic Club vs Lavagnese.

Eccellenza, la classifica dopo la 2^ giornata: Pietra Ligure e Molassana 6; Cairese, Savona e Busalla 4; Athletic, Carcarese, Lavagnese, Campomorone e Rivasamba 3; Sammargheritese, Albissole e Vallescrivia 1; Genova Calcio, Golfparadiso e Arenzano 0.

Le formazioni delle squadre savonesi

Genova Calcio 1 – 4 Carcarese

Genova Calcio: Raspa, Cavalli, Boni, Lipani, Mukaj, Maresca, Preti, Bordo, Damonte, Costa, Di Pietro. A disposizione: Rebora, Balla, Bocciardo, Fabbri, Rustichelli, Tesoro, Sodini, Ottonello, Lemus. Allenatore: Monteforte. Carcarese: Galletti, Di Giosia, Ravera, Prato, Di Mattia, Berretta, Babliuk, Szerdi, Ferrero, Brignone, Chiarlone. A disposizione: Saettone, Angeli, Bertoni, Cancellara, Erhahon, Moretti, Pavese, Piazza, Zunino. Allenatore: Valmati.

Sammargheritese 2 – 2 Cairese

Cairese: Bodrato, Casazza Lorenzo, Boveri, Gandolfo, Capra, Oubakent, Turone, Gulli, Casazza Alessandro, Freccero, Graziani. A disposizione: Barroero, Sancinito, Anselmo, Moscino, Cerioni, Di Lucia, Gaiezza, Ganduglia, Brozino. Allenatore: Buttu. Sammargheritese: Pagliarulo, Guarrella, Sinatra, Battaglia, Chiappe, Vaccarezza, Virtuosi, Mallamace, Tomè, Sacco, Marrale Gianluca. A disposizione: Castaldini, Ditillo, Casanova, Raso, Gallotti, Mazzolini, Costa, Massone, Marrale Mattia. Allenatore: Alessandro Giacobbe.

Rivasamba 0 – 1 Pietra Ligure

Rivasamba: Cammarota, Bacigalupo Giacomo, Di Lisi, Bagnato, Bacigalupo Federico, Sanguineti, Saitta, Menini, Lepera, Lombardi, Cusato. A disposizione: Assalino, Codda, Spaccamonti, Bucur, Dall’Asta, De Francesco, Solari, Massaro, Defilippi. Allenatore: Cossentino. Pietra Ligure: Vernice, Leo, Ravoncoli, Odasso, Balla, Giglio, Dominici, Aspesi, Iorio, Farrauto, Insolito Gianmarco. A disposizione: Duberti, Gasco, Insolito Antonio, Celella, Bigaglia, Secco, Castrofilippo, Fatnassi, Santana. Allenatore: Moraglia.

Savona 1 – 1 Albissole

Savona: Agostino, Calcagno, Colombo, Castiglione, Schirru, Pili, Burchi, Silvestri, Cosentino, Fabbri, Sogno. A disposizione: Fresia, Sadiku, Rignanese, Gnecchi, Giubergia, Sassari, Croce, Rezi, Cauteruccio. Allenatore: Sarpero. Albissole: Pastorino, Barisone, Moscatelli, Chiarlone, Freccero, Basso, Vierci, Dorno, Gulii, Campelli, Invernizzi. A disposizione: Pusceddu, Decerchi, Bonanni, Pare, Turone, Vignaroli, Fossati, Bonanni, Cuka. Allenatore: Cattardico.

1^ Giornata Campionato di Promozione

Baia Alassio 2 – Albingaunia 2 (la cronaca), Ceriale 1 – 1 Sampierdarenese, Olimpic 2-2 Masone, Pontelungo 5-1 Campese, San Cipriano 1-1 Praese, S.F. Loano 1-1 Virtus Sanremese (la cronaca), Sestrese 2-2 Borgo Incrociati, Ventimiglia 2-4 Finale.