L’Albissole strappa un punto al Savona: reazione tardiva dei biancoblù

SAVONA-ALBISSOLE 1-1 (78′ Rignanese; 21′ aut Pili)
Finisce qui! 1-1 tra Albissole e Savona.
90’+10′ Pastorino para su Cauteruccio!
90’+7′ Si riparte.
90’+5′ Fondamentale l’uscita di Pastorino su Rignanese. Ammonito Schirru. Gioco fermo per soccorrere i due giocatori protagonisti dello scontro. Potrebbe esserci un’aggiunta al recupero.
90 + 4′ Fuori Fossati dentro Turone nell’Albissole.
90’+1′ Fuori Invernizzi, dentro Bonanni.
90′ Dieci minuti di recupero.
89′ Ammonito Cattardico, entrato nel terreno di gioco.
87′ Fuori Sogno, dentro Sassari nel Savona.
86′ Pastorino si allunga sulla conclusione di Cauteruccio. Il Savona spinge.
85′ Fuori Chiarlone, dentro Pare nell’Albissole. Espluso Sarpero, situazione confusa.
84′ Rignanese! Pari del Savona! La punta si trova in mischia e deposita in rete! Esplode di gioia il popolo biancoblù che ora vuole provare a vincere.
77′ Miracolo di Pastorino! Il portiere intercetta in maniera provvidenziale il tentativo da pochi passi di Sogno.
79′ Dentro Cuka, fuori Vieri nell’Albissole.
78′ Prima Vierci poi Campelli pericolosi dalle parti di Agostino.
76′ Pastorino blocca il tentativo in girata di Schirru. Il Savona prova a pareggiare.
75′ Fuori Silvestri, dentro Rignanese nel Savona.
74′ Si riparte ora.
71′ Bandierina ai due dirigenti: via i guardalinee, in campo solo l’arbitro centrale. Previsto un maxi recupero.
70′ Il secondo assistente fa fatica a proseguire. Gioco fermo, grande confusione.
68′ Cauteruccio a terra a contatto con Chiarlone (già ammonito): l’arbitro dice che si può proseguire, la panchina si infuria.
67′ Fuori Cosentino e Colombo, dentro Cauteruccio e Sadiku.
66′ Dentro Fossati, fuori Basso. In campo l’ex giocatore del Savona, nuovo elemento a disposizione di Cattardico.
65′ Ghiaccio per il secondo assistente che lamentava un dolore alla caviglia. Si riparte a giocare dopo qualche minuto.
61′ Ammonito Castiglione per un fallo a centrocampo.
60′ Ammonito Gulli.
59′ Sulla ripartenza ci prova da fuori Vierci: blocca Agostino.
58′ Girata di Sogno in area deviata dalla difesa ceramista. Spinge il Savona.
56′ Grandi proteste in casa Savona per un ammonizione non data per un fallo duro a centrocampo. Ammoniti Sarpero e Fresia dalla panchina.
54′ Dribbling in area di Sogno, Chiarlone allontana la palla in corner.
52′ Murata in corner l’avanzata in area di Gulii. I ceramisti tengono ordine in campo e provano a colpire in ripartenza dopo la pressione.
50′ Vierci prova a superare la difesa savonese, ci riesce e cade a terra lamentando un contatto. Riahi fa proseguire con le proteste dell’Albissole.
49′ Girata da fuori di Calcagno: il numero 2 sfiora il gol del pari, la palla esce di pochissimo a lato.
48′ Ammoniti Cosentino e Chiarlone dopo una mischia dalle parti della panchina degli Striscioni.
Si riparte!
Cambia il Savona: fuori l’ammonito Burchi, dentro il giovane Giubergia.
Secondo tempo
45′ Finisce il primo tempo: 1-0 Albissole al termine dei primi quarantacinque minuti.
44′ Ammonito Chiarlone per un fallo a centrocampo che ha fermato una ripartenza biancoblù.
43′ Pescato Sogno che si avvia indisturbato verso Pastorino, ma si alza la bandierina: è fuorigioco.
41′ Basso travolge Sogno dal limite: ci sarà una punizione invitante per il Savona. Va Silvestri…pallone alto sopra la traversa, occasione sprecata.
37′ Grande riflesso di Agostino che in tuffo respinge in corner la conclusione in area di Gulii. Pochi istanti prima il Savona lamentava un fallo non fischiato su Fabbri.
33′ Mantiene ordine tra i reparti l’Albissole di mister Cattardico. Il Savona prova a trovare il varco giusto per fare male ma le scelte sembrano essere condizionate dall’emotività dello svantaggio subito.
29′ Calcio di punizione di Sogno ribattuto dalla difesa ceramista.
28′ Cross di Campelli per Gulii che non riesce nel colpo di testa.
24′ Duplice occasione prima con il tiro da dentro l’area di Cosentino intercettato da Pastorino, poi Sogno sulla respinta mette in mezzo ma il pallone trapassa tutta l’area. Prova a reagire il Savona, Albissole compatta.
21′ Il vantaggio dell’Albissole! Ingresso in area di Barisoneche sulla destra fa partire un cros che trova la deviazione del difensore biancoblù. La palla supera Agostino e carambola in rete. È 1-0 per la squadra di Cattardico.
20′ Ammonito Burchi nel Savona.
17′ Agostino esce in presa sul cross dal fondo di Basso. Cure per Silvestri che ha lamentato un colpo al volto qualche istante prima dell’azione.
15′ Fabbri finisce a terra in area di rigore: non c’è nulla secondo il direttore di gara. Cresce l’intensità della squadra di Sarpero.
11′ Conclusione da fuori di Moscatelli che finisce di poco a lato.
8′ Duro intervento in scivolata di Basso su Calcagno, anche lui a ridosso dell’area di rigore. Anche in questo caso l’arbitro non tira fuori il cartellino. Parte Silvestri…palo esterno! Gran conclusione sul primo palo che tocca la parte esterna del legno.
6′ Conclusione da fuori di Freccero respinta da Agostino, sulla ribattuta arriva Gulii che però perde il tempo per colpire verso la porta sulla marcatura della difesa savonese. Albissole parte forte.
4′ Sprint fulmineo di Vierci, Pili lo stende dal limite dell’area. Lo batte Campelli che prova un cross teso interessante ma nessuno dei suoi compagni riesce a colpire per la battuta a rete.
Partiti al Chittolina!
Primo tempo
Le formazioni
Savona: 1 Agostino, 2 Calcagno, 3 Colombo, 4 Castiglione, 5 Schirru, 6 Pili, 7 Burchi, 8 Silvestri, 9 Cosentino, 10 Fabbri, 11 Sogno. A disposizione: 12 Fresia, 13 Sadiku, 14 Rignanese, 15 Gnecchi, 16 Giubergia, 17 Sassari, 18 Croce, 19 Rezi, 20 Cauteruccio. Allenatore: Sarpero.
Albissole: 1 Pastorino, 2 Barisone, 3 Moscatelli, 4 Chiarlone, 5 Freccero, 6 Basso, 7 Vierci, 8 Dorno, 9 Gulii, 10 Campelli, 11 Invernizzi. A disposizione: 12 Pusceddu, 13 Decerchi, 14 Bonanni, 15 Pare, 16 Turone, 17 Vignaroli, 18 Fossati, 19 Bonanni, 20 Cuka. Allenatore: Cattardico.
Arbitra Riahi di Lovere, coadiuvato da Marchetti (Chiavari) e Lisei (Genova).