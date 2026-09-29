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Eccellenza, salta la panchina di Yari Cossentino: il Rivasamba richiama Del Nero

Fatale la sconfitta contro la Cairese

Carcarese Vs Rivasamba

Solo tre punti per l’ambizioso Rivasamba in queste prime tre giornate del campionato di Eccellenza. La sconfitta 2-0 sul campo della Cairese è costata la panchina a mister Yari Cossentino.

Gli orange hanno ottenuto un vittoria rocambolesca contro una Carcarese che aveva dominato per larghi tratti la partita. Hanno poi perso in superiorità numerica 1-0 contro il Pietra Ligure e domenica, al Brin, non hanno mai dato l’impressione di poter seriamente rivaleggiare contro la Cairese.

Panchina affidata a mister Davide De Nero, per lui si tratta di un ritorno. Domenica sarà sfida casalinga al Busalla.

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