Eccellenza, Rodrigue Boisfer è il nuovo allenatore dell’Arenzano

Arenzano. È Rodrigue Boisfer il nuovo allenatore dell’Arenzano. L’ex mister del Vado ha vinto il ballottaggio con Davide Girgenti e sarà lui a guidare la squadra arenzanese nel campionato di Eccellenza 2026/2027.

Boisfer ha iniziato la carriera da calciatore in Francia, arrivando poi in Italia dove ha giocato per tanti anni, tra cui al Genoa. Dopo il ritiro ha iniziato il percorso da allenatore, passando dal settore giovanile dell’Entella e poi da Gubbio, Sestri Levante e Vado, dove ha ricoperto sia il ruolo di vice sia quello di capo allenatore dopo l’esonero di Cottafava. Per lui inizia quindi una nuova avventura in Eccellenza.

Si conclude una settimana ricca di tanto lavoro per il club genovese, con il direttore sportivo Luca Peluffo che si è mosso per valutare una lunga lista di nomi papabili per il post Grandoni, andato in Serie A maltese. Alla fine a spuntarla è stato il tecnico francese, domenica sugli spalti del De Vincenzi per vedere la prima di campionato dell’Arenzano contro il Pietra Ligure.

A confermarlo è stato lo stesso Peluffo intervenuto a Mixed, la trasmissione sportiva di IVG Sport condotta dal collega Claudio Nucci. “Era già stato cercato in precedenza dalla società. Ho voluto incontrare di persona gli allenatori per capire le loro caratteristiche umane e tecniche. Penso che mister Boisfer possa dare continuità a quello che abbiamo creato ad Arenzano. Mi aspetto che faccia crescere i giocatori e che ci faccia divertire. La scelta, inoltre, va anche nella direzione di valorizzare i nostri giovani”.