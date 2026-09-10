Eccellenza, respinto il ricorso del Baiardo. Il Savona: “Conferma della legittimità dell’operato e della fondatezza delle nostre tesi”

Savona. Oggi è stato respinto anche il secondo ricorso dell’Angelo Baiardo. Dopo il Tribunale Federale Territoriale, anche la Corte Federale d’Appello ha confermato la correttezza del ripescaggio del Savona in Eccellenza disposto dal Comitato Regionale Liguria. Il Baiardo contestava l’ammissione dei biancoblù, sostenendo che la fusione con il Legino avesse fatto decadere il diritto al ripescaggio. Una tesi nuovamente respinta dalla giustizia sportiva, nonostante il club genovese fosse più indietro in graduatoria. Si attendono ora le motivazioni della sentenza. Nel procedimento era intervenuta anche la Praese, favorevole a un’Eccellenza a 18 squadre.

Una decisione che, a questo punto, consolida definitivamente la posizione sostenuta dal Savona nei mesi scorsi. E proprio il club biancoblù ha affidato a un comunicato le proprie considerazioni sulla sentenza.

COMUNICATO STAMPA

La decisione della Corte di Appello Federale, che ha respinto il ricorso presentato contro il ripescaggio del nostro Club nel campionato di Eccellenza, conferma la piena legittimità dell’operato societario e la fondatezza delle tesi da noi sempre sostenute.

La Società desidera esprimere il proprio sincero ringraziamento all’avvocato Centanaro per la professionalità e la determinazione con cui ha curato la difesa della nostra posizione.

A tre giorni dal fischio d’inizio della stagione, la Dirigenza e la Prima Squadra proseguono la preparazione in uno stato di totale concentrazione, focalizzate esclusivamente sull’esordio nella trasferta di Recco. Il ritorno nel massimo campionato regionale rappresenta un traguardo di grande rilievo, che acquisisce un valore ancora più speciale nell’anno che condurrà la Società a celebrare lo storico traguardo dei 120 anni di storia, da affrontare con il massimo impegno e il dovuto rispetto della categoria.