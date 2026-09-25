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Il programma

Eccellenza, Promozione e Prima Categoria: le designazioni arbitrali

Il programma del weekend

Diventa arbitro: ad Albenga parte il corso gratuito

Eccellenza 3^ giornata

Albissole 1909 — Sammargheritese 1903

Arbitro: Ramez Fousfos (Albenga)

Assistente 1: Andrea Bordone (Chiavari)

Assistente 2: Emmanuel Crova (Chiavari)


Busalla Calcio — Arenzano Football Club

Arbitro: Andrea Brizzi (La Spezia)

Assistente 1: Gianluca Sanguinetti (La Spezia)

Assistente 2: Giacomo Ferrari (Genova)


Cairese — Rivasamba H.C.A.

Arbitro: Rodolfo Corellino (Genova)

Assistente 1: Samuele Marchetti (Chiavari)

Assistente 2: Lorenzo Trucco (Imperia)


Campomorone Sant Olcese — Athletic Club Albaro

Arbitro: Stefano Romero (Savona)

Assistente 1: Florjana Doci (Savona)

Assistente 2: Mario Preci (Savona)


Carcarese — Molassana Boero A.S.D.

Arbitro: Francesco Ponzetto (Genova)

Assistente 1: Giulio Fantino (Savona)

Assistente 2: Luca Prastaro (Genova)


Golfoparadiso ProRecco — Lavagnese 1919 A.S.D.

Arbitro: Francesco Zannier (Udine)

Assistente 1: Catello Gasparo (Genova)

Assistente 2: Claudio Benedetto Maggi (La Spezia)


Pietra Ligure 1956 — Savona Fbc 1907

Arbitro: Rossella Daidone (Seregno)

Assistente 1: Lorenzo Toro (Chiavari)

Assistente 2: Francesco Monaci (Genova)

 

Vallescrivia 2018 — Football Genova Calcio

Arbitro: Luigi Ucci (Genova)

Assistente 1: non indicato

Assistente 2: Daniele Pistis (Genova)


Promozione 2^ giornata

Albingaunia Sport Albenga — San Cipriano

Arbitro: Nicolo’ Filippi (Savona)

Assistente 1: Alessio Tagliero (Savona)

Assistente 2: Fulvio Romeo (Savona)


Borgo Incrociati — Ceriale Calcio

Arbitro: Francesco Gardella (Chiavari)

Assistente 1: Davide Biggi (Genova)

Assistente 2: Irene Saveri (Genova)


Campese F.B.C. — Sestrese Bor. 1919

Arbitro: Luca Savino (Genova)

Assistente 1: Manuela Sciutto (Novi Ligure)

Assistente 2: Luca Agresta (Genova)


Finale Ligure — Baia Alassio Auxilium

Arbitro: Elidjon Cekani (Genova)

Assistente 1: Matteo Moretti (Savona)

Assistente 2: Kaltoum El Fary (Savona)


Masone — Pontelungo 1949

Arbitro: Francesco Righetti (Genova)

Assistente 1: Andrea Chiefalo (Savona)

Assistente 2: Vincenzo Falco (Genova)


Praese 1945 — San Francesco Loano

Arbitro: Stefano Falamischia (Savona)

Assistente 1: Luigi Arado (Genova)

Assistente 2: Daniele Bocci (Genova)


Sampierdarenese — Ventimiglia Calcio

Arbitro: Luca Gemma (Novi Ligure)

Assistente 1: Francesco Da Canal (Genova)

Assistente 2: Jacopo Giuseppe Capraro (Genova)


Virtus Sanremese Calcio — Olimpic 1971

Arbitro: Mehmet Akif Kartal (Imperia)

Assistente 1: Isabel Sulo (Albenga)

Assistente 2: Silvano Salvestrini (Albenga)

Prima Categoria 1^ giornata

GIRONE A

Camporosso — Veloce 1910

Arbitro: Guglielmo Tameo (Albenga)

Cisano — Argentina Arma

Arbitro: Filippo Ferrara (Savona)

Golfo Dianese 1923 — Andora 1966

Arbitro: Andrea Zunino (Savona)

Nolese R.G. 1946 2001 — Cengio

Arbitro: Matteo Francesco Andreazza (Savona)

Ospedaletti Calcio — Vallecrosia Academy Asd

Arbitro: Mattia Calo (Albenga)

Quiliano&Valleggia — Oneglia Calcio

Arbitro: Francesco Devoti (Genova)

Speranza 1912 F.C. — Dego Calcio

Arbitro: Alessandro Cattunar (Imperia)

Villanovese — Altarese 1929

Arbitro: Federico Mantero (Savona)

GIRONE B

G.S.Granarolo — Bolzanetese Virtus

Arbitro: Lorenzo Pecunia (Genova)

Multedo 1930 — Savignone

Arbitro: Jacopo Giuseppe Capraro (Genova)

Old Boys Rensen — Sassello

Arbitro: Giorgio Minniti (Genova)

Priamar A.S.D. — Mura Angeli

Arbitro: Jacopo Lanciaprima (Genova)

Rossiglionese — Valsecca Sport Fun

Arbitro: Luca Bocedi (Novi Ligure)

S.G.Battista — Rabona Via Dellacciaio

Arbitro: Enrico Mereto (Genova)

Serra Ricco’1971 — Pegliese

Arbitro: Luca Alejandro Pinos Chica (Novi Ligure)

Voltri 87 — Cella

Arbitro: Samuele Pietro Zunino (Genova)

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