Eccellenza, Promozione e Prima Categoria: le designazioni arbitrali

Eccellenza 3^ giornata
Albissole 1909 — Sammargheritese 1903
Arbitro: Ramez Fousfos (Albenga)
Assistente 1: Andrea Bordone (Chiavari)
Assistente 2: Emmanuel Crova (Chiavari)
Busalla Calcio — Arenzano Football Club
Arbitro: Andrea Brizzi (La Spezia)
Assistente 1: Gianluca Sanguinetti (La Spezia)
Assistente 2: Giacomo Ferrari (Genova)
Cairese — Rivasamba H.C.A.
Arbitro: Rodolfo Corellino (Genova)
Assistente 1: Samuele Marchetti (Chiavari)
Assistente 2: Lorenzo Trucco (Imperia)
Campomorone Sant Olcese — Athletic Club Albaro
Arbitro: Stefano Romero (Savona)
Assistente 1: Florjana Doci (Savona)
Assistente 2: Mario Preci (Savona)
Carcarese — Molassana Boero A.S.D.
Arbitro: Francesco Ponzetto (Genova)
Assistente 1: Giulio Fantino (Savona)
Assistente 2: Luca Prastaro (Genova)
Golfoparadiso ProRecco — Lavagnese 1919 A.S.D.
Arbitro: Francesco Zannier (Udine)
Assistente 1: Catello Gasparo (Genova)
Assistente 2: Claudio Benedetto Maggi (La Spezia)
Pietra Ligure 1956 — Savona Fbc 1907
Arbitro: Rossella Daidone (Seregno)
Assistente 1: Lorenzo Toro (Chiavari)
Assistente 2: Francesco Monaci (Genova)
Vallescrivia 2018 — Football Genova Calcio
Arbitro: Luigi Ucci (Genova)
Assistente 1: non indicato
Assistente 2: Daniele Pistis (Genova)
Promozione 2^ giornata
Albingaunia Sport Albenga — San Cipriano
Arbitro: Nicolo’ Filippi (Savona)
Assistente 1: Alessio Tagliero (Savona)
Assistente 2: Fulvio Romeo (Savona)
Borgo Incrociati — Ceriale Calcio
Arbitro: Francesco Gardella (Chiavari)
Assistente 1: Davide Biggi (Genova)
Assistente 2: Irene Saveri (Genova)
Campese F.B.C. — Sestrese Bor. 1919
Arbitro: Luca Savino (Genova)
Assistente 1: Manuela Sciutto (Novi Ligure)
Assistente 2: Luca Agresta (Genova)
Finale Ligure — Baia Alassio Auxilium
Arbitro: Elidjon Cekani (Genova)
Assistente 1: Matteo Moretti (Savona)
Assistente 2: Kaltoum El Fary (Savona)
Masone — Pontelungo 1949
Arbitro: Francesco Righetti (Genova)
Assistente 1: Andrea Chiefalo (Savona)
Assistente 2: Vincenzo Falco (Genova)
Praese 1945 — San Francesco Loano
Arbitro: Stefano Falamischia (Savona)
Assistente 1: Luigi Arado (Genova)
Assistente 2: Daniele Bocci (Genova)
Sampierdarenese — Ventimiglia Calcio
Arbitro: Luca Gemma (Novi Ligure)
Assistente 1: Francesco Da Canal (Genova)
Assistente 2: Jacopo Giuseppe Capraro (Genova)
Virtus Sanremese Calcio — Olimpic 1971
Arbitro: Mehmet Akif Kartal (Imperia)
Assistente 1: Isabel Sulo (Albenga)
Assistente 2: Silvano Salvestrini (Albenga)
Prima Categoria 1^ giornata
GIRONE A
Camporosso — Veloce 1910
Arbitro: Guglielmo Tameo (Albenga)
Cisano — Argentina Arma
Arbitro: Filippo Ferrara (Savona)
Golfo Dianese 1923 — Andora 1966
Arbitro: Andrea Zunino (Savona)
Nolese R.G. 1946 2001 — Cengio
Arbitro: Matteo Francesco Andreazza (Savona)
Ospedaletti Calcio — Vallecrosia Academy Asd
Arbitro: Mattia Calo (Albenga)
Quiliano&Valleggia — Oneglia Calcio
Arbitro: Francesco Devoti (Genova)
Speranza 1912 F.C. — Dego Calcio
Arbitro: Alessandro Cattunar (Imperia)
Villanovese — Altarese 1929
Arbitro: Federico Mantero (Savona)
GIRONE B
G.S.Granarolo — Bolzanetese Virtus
Arbitro: Lorenzo Pecunia (Genova)
Multedo 1930 — Savignone
Arbitro: Jacopo Giuseppe Capraro (Genova)
Old Boys Rensen — Sassello
Arbitro: Giorgio Minniti (Genova)
Priamar A.S.D. — Mura Angeli
Arbitro: Jacopo Lanciaprima (Genova)
Rossiglionese — Valsecca Sport Fun
Arbitro: Luca Bocedi (Novi Ligure)
S.G.Battista — Rabona Via Dellacciaio
Arbitro: Enrico Mereto (Genova)
Serra Ricco’1971 — Pegliese
Arbitro: Luca Alejandro Pinos Chica (Novi Ligure)
Voltri 87 — Cella
Arbitro: Samuele Pietro Zunino (Genova)