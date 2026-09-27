Segna sempre lui! Savona batte Pietra Ligure 2-1, Rignanese decisivo

Pietra Ligure. Il Savona vince 2-1 una partita contro il Pietra Ligure che sembrava andare nei binari della sconfitta. I biancocelesti hanno concluso il primo tempo avanti 1-0 con il gol di Gianmarco Insolito al 20′ e una prestazione molto positiva. Tanto ordine in non possesso, tanta tenecia e aggressività nelle ripartenze per la squadra di Moraglia. Praticamente nulla da salvare per i biancoblù nei primi quarantacinque minuti, invece, che spesso sono andati a sbattere contro il muro biancoceleste, rischiando poi di subire altre reti.

Nella ripresa i pietresi provano a dare continuità ma è un Savona che vuole provare a riprendersi mentalmente. Alla fine, sfruttando i pochi episodi a disposizione, è stata addirittura rimonta per gli Striscioni: prima con il bolide da fuori area di Matteo Calcagno al 70′, poi con la rete in mischia del solito e decisivo Fabio Rignanese che ha fatto impazzire di gioia i sostenitori biancoblù. I pietresi stavano cercando il raddoppio, ma l’improvvisa rete di Calcagno ha riportato entusiasmo ai ragazzi di Sarpero. Tanto rammarico per il Pietra Ligure, tanta euforia per il Savona che esce dal De Vincenzi con l’intera posta in palio e va a 7 punti in classifica. Locali che restano a quota 6.

La cronaca

PIETRA LIGURE – SAVONA 1-2 (20′ Insolito Gianmarco; 70′ Calcagno, 88′ Rignanese)

Finisce qua! Vince il Savona!

90′ Quattro minuti di recupero.

88′ Rignanese! Ancora lui! Il Savona è avanti! Battuto il corner, l’attaccante svetta e deposita in rete un gol fondamentale. Esulta la tifoseria biancoblù, è 2-1.

87′ Ammonito Odasso e calcio di punizione invitante per il Savona. Battuta di Gnecchi respinta in corner.

86′ Colpo di testa alle stelle di Cauteruccio. Ninivaggi e Sarpero chiedono alla squadra di salire maggiormente per evitare di farsi schiacciare dalla squadra di Moraglia.

83′ Fuori Celella, dentro Castrofilippo nel Pietra Ligure.

77′ Fuori Castiglione, dentro Gnecchi nel Savona.

76′ Salvataggio di Sadiku che spazza via il pallone messo in mezzo da Farrauto. Il Pietra spinge per ritrovare il gol del vantaggio, il Savona deve stare attento perché sta ricominciando a sbagliare più del dovuto in marcatura.

74′ Giglio a terra in area sulla marcatura stretta di Castiglione: nessuno fallo secondo l’arbitro.

72′ Dentro Farrauto, fuori Insolito Gabriele nel Pietra.

70′ Golazo di Calcagno! Il Savona la pareggio! Il numero 2 brucia Secco in marcatura, si avvia verso il limite dell’area e fa partire un bolide che colpisce prima il legno e poi supera la linea di porta. Torna improvvisamente in partita il Savona.

68′ Fuori Fatnassi, dentro Secco per il Pietra. Fuori Sogno, dentro Croce.

66′ È il momento di Rignanese, a uscire è proprio Rezi.

64′ Rovoncoli e Rezi vengono a contatto e ricevono i soccorsi dalla panchina. Nulla si grave per i due, che rientrano dopo il minuto canonico.

63′ Fuori Silvestri, dentro Sassari: altro cambio del Savona che vuole provare a dare la scossa per riprendere il parziale.

61′ Cambio Savona: fuori Pili, dentro Colombo.

57′ Savona un minuto in dieci per dare soccorso a Sogno dopo un contatto subito qualche istante prima. Al 58′ rientra in campo.

55′ Conclusione in area di Cauteruccio che viene deviata in fallo laterale. Sull’azione successiva lanciato Gimmy Insolito che crossa in mezzo un pallone che viene sporcato da Agostino e poi allontanato dalla retroguardia biancoblù.

52′ Fallo dal limite commesso da Schirru che prende il primo giallo della gara. Ancora poco incisivi i savonesi.

48′ Conclusione di Gabriele Insolito respinta da Agostino che però vede ancora il pericolo con la palla nelle strette vicinanze. Si avvicina Celella che però commette fallo, calcio di punizione per il Savona.

Il Savona rientra in campo dopo essere stato a lungo negli spogliatoi. Si riparte senza cambi, per ora: i biancoblù fanno scaldare quasi tutta la panchina.

Secondo tempo

45’+1′ Fine primo tempo: il Pietra Ligure conduce 1-0 sul Savona grazie alla rete arrivata al 20′ con Gimmy Insolito. Bene su tutti i fronti i biancocelesti che stanno mettendo molto in difficoltà la squadra di Sarpero. Biancoblù poco incisivi, a tratti distratti e molto sottotono. Servirà decisamente qualcosa in più per provare a riagguantare il parziale.

45′ Un minuto di recupero.

41′ Fermata una potenziale occasione da gol per il Pietra per un fuorigioco alzato dal secondo assistente. Persistono le difficoltà a trovare varchi da parte del Savona, con i padroni di casa pronti a colpire in velocità nella transizione a tutto campo.

36′ Fin’ora il più pericoloso del Savona è stato Rezi, prima con un colpo di testa e poi con un tiro da fuori. Continua a fare buona guarda la difesa del Pietra, che ha avuto le sue occasioni per raddoppiare.

30′ Gran lavoro anche in non possesso della squadra di Moraglia. I pietresi si muovono in blocco compatto quando ha palla il Savona, gli spazi sono davvero pochi. Gli Striscioni dovranno trovare una soluzione per superare le linee biancocelesti.

25′ Occasione Pietra! Contropiede biancoceleste, servito ancora Gimmy Insolito che calcia da dentro l’area trovando la risposta di Agostino senza poi arrivare al tap in decisivo. Altra disattenzione degli Striscioni.

24′ Savona poco incisivo negli ultimi metri, a partire dalle scelte. Primi venticinque esaltanti per la squadra di Moraglia.

20′ Gol del Pietra! Gimmy Insolito! Palla illuminante di Gabriele Insolito che taglia tutto il campo e arriva per l’attaccante biancoceleste che supera Agostino con un preciso diagonale. 1-0 Pietra.

18′ Passaggio orizzontale sbagliato dai pietresi, ancora Rezi sulla sfera che prova il tiro da centrocampo vedendo Vernice lontano dai pali. Il portiere rientra e blocca in presa sicura.

17′ Cross in area di Calcagno, Rezi colpisce di testa la palla che finisce alta sopra la traversa. Molto compatta la difesa del Pietra

11′ Occasionissima Pietra! Celella trovato sulla destra e con una prateria davanti. Il numero 11 prova a colpire in rete ma la sfera non prende la giusta traiettoria e forza e non arriva neanche in porta. Sciupata una potenziale occasione per il vantaggio.

7′ Uscita sicura di Agostino che blocca un’interessante situazione creata dal Pietra sfondando le linee biancoblù.

4′ Subito intensità e ritmi alti tra biancocelesti e biancoblù. Temperatura quasi estiva. 4-3-3 per la squadra di Moraglia, 4-3-2-1 per quelli di Sarpero.

Si parte!

Nel pre partita la consegna di una targa celebrativa all’ex Filippo Pili da parte del Pietra Ligure.

Primo tempo

Le formazioni

Pietra Ligure (4-3-3): 1 Vernice, 2 Gasco, 3 Leo, 4 Ravoncoli, 5 Odasso, 7 Insolito Gabriel, 8 Giglio, 11 Celella, 20 Fatnassi, 77 Insolito Gianmarco. A disposizione: 12 Duberti, 13 Balla, 14 Mazzon, 15 Aspesi, 16 Pulito, 18 Secco, 19 Castrofilippo, 21 Farrauto, 24 Santana. Allenatore: Moraglia.

Savona (4-3-2-1): 1 Agostino, 2 Calcagno, 3 Sadiku, 4 Giubergia, 5 Schirru, 6 Pili, 7 Cauteruccio, 8 Castiglione, 9 Rezi, 10 Silvestri, 11 Sogno. A disposizione: 12 Fresia, 13 Colombo, 14 Rignanese, 15 Gemetto, 16 Cattaneo, 17 Sassari, 18 Croce, 19 Cosentino, 20 Gnecchi. Allenatore: Sarpero (squalificato, in panchina Ninivaggi)

Arbitra Rossella Daidone (Seregno), coadiuvata da Lorenzo Toro (Chiavari) e Francesco Monaci (Genova).

Pietra Ligure. Sfida d’alta quota al De Vincenzi di Pietra Ligure, dove i padroni di casa di mister Moraglia ricevono il Savona di mister Sarpero. I biancocelesti sono a punteggio pieno dopo le prime due giornate, mentre i biancoblù hanno raccolto quattro punti. Una sfida che mette di fronte due delle protagoniste più attese del campionato e che si candida a essere una delle vetrine più interessanti nella lotta al vertice dell’Eccellenza 2026/2027. Partita da ex per Filippo Pili, Santiago Sogno e Tommaso Castiglione.