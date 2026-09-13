Eccellenza, il Pietra Ligure vince e convince: 2-0 contro l’Arenzano al “De Vincenzi”

Pietra Ligure. Finisce 2-0. Il Pietra Ligure vince la prima di campionato al De Vincenzi e parte nel modo migliore.
Primo tempo bloccato sullo 0-0 ma ricco di occasioni. Il Pietra spinge con Insolito e Giglio. Al 45′ ci vuole un miracolo di Vernice su Battaglia lanciato a tu per tu dopo un buco di Gasco.
La ripresa cambia la partita. Al 58′ Odasso sblocca. Corner battuto, la difesa dell’Arenzano non libera e il capitano è il più veloce di tutti. Sinistro forte sotto misura e 1-0.
Al 67′ arriva il raddoppio. Punizione di Odasso dalla destra, Ravoncoli spizza di testa quel tanto che basta e fa 2-0.
L’Arenzano prova a reagire con Battaglia e Zenati ma trova Vernice attento. Dall’altra parte Faggiano tiene a galla i suoi con due grandi parate su Dominici, al 72′ su un pallonetto di testa e al 91′ su tiro da fuori.
Finisce così al De Vincenzi. Tre punti pesanti per il Pietra di Andrea Moraglia, che conferma quanto di buono visto in Coppa. Stop per l’Arenzano di Roberto Rotella, che resta a zero.
La cronaca
Pietra Ligure (58’ Odasso, 67’ Ravoncoli) 2 – 0 Arenzano
Finisce qui! Il Pietra vince la prima di campionato per 2-0
93’ Esce Dominici entra Castrofilippo per il Pietra Ligure
91’ Dominici prova il tiro da fuori area ma esce fuori una conclusione debole e centrale, nessun problema per Faggiano
90’ Assegnati 4 minuti di recupero
89’ Esce il numero 3 Genduso ed entra Fortuna per l’Arenzano
88’ Esce Insolito G. entra Secco per il Pietra Ligure
86’ Ammonito Farrauto per un fallo a centrocampo
84’ Cambio Arenzano esce Sakhi entra Pastorino, Battaglia stoppa in area benissimo e prova il destro ad incrociare ma la conclusione termina larga sul secondo palo
83’ Esce Giglio autore di una prestazione superlativa ed entra con la maglia numero 20 Fatnassi
81’ Occasione per l’Arenzano, Battaglia mette bene in mezzo il cross su cui il nuovo entrato Zenati non riesce ad arrivare di testa
77’ Cambio anche per l’Arenzano entra Zenati esce Lupi
76’ Cambio per il Pietra Ligure, esce con il numero 14 Aspesi per Celella. Odasso recupera palla in zona pericolosa e si lancia verso la porta, al momento del tiro cade in area e per il direttore di gara non ci sono dubbi, niente rigore
72’ Grande parata di Faggiano su Dominici, l’attaccante di testa ha provato il pallonetto sul secondo palo, l’estremo difensore riesce ad allungarsi e spingere in corner il tiro
71’ Ammonito il numero 6 dell’Arenzano Lupi per un fallo commesso ai danni del capitano Odasso
70’ Cambio Arenzano: esce l’ammonito De Mattei e lascia il posto a Gorini
67’ Raddoppio Pietra! Punizione da destra messa benissimo in mezzo da Odasso, Ravoncoli la spizza di testa quel poco che basta per farla finire in rete, 2-0
65’ Farrauto arriva sul fondo servito da Giglio e mette un cross tagliato al centro, Faggiano in tuffo intercetta e respinge, sugli sviluppi viene ammonito il numero 2 dell’Arenzano De Mattei
62’ Primo cambio anche per mister Moraglia, esce Insolito A. entra Farrauto
59’ Occasione Pietra! Giglio serve benissimo Insolito A., il numero 7 prova di sinistro a giro a trovare il gol sul secondo palo ma il pallone termina di poco largo
58’ Gol! Corner battuto bene in mezzo, la difesa genovese non respinge bene e il pallone rimane lì, il più veloce ad avventarcisi è Odasso che di sinistro tira fortissimo e insacca la rete
55’ Cambio per l’Arenzano esce Cannella entra con il numero 17 Coscia
50’ Dominici prova la conclusione in porta ma il tiro viene murato e respinto in fallo laterale
48’ Pietra che continua a pressare e provare a buttarsi in avanti come nel primo tempo
Si riparte. Palla gestita subito in avanti dall’Arenzano e Pietra che recupera immediatamente il possesso
Secondo tempo
Finisce qui il primo tempo, una prima frazione ricca di emozioni ma che vede la sfida ancora bloccata sul punteggio di 0-0
47’ Ammonito il numero 11 dell’Arenzano Cannella per un fallo commesso su Giglio
Assegnati due minuti di recupero dal direttore di gara
45’ Miracolo di Vernice su Battaglia, l’attaccante, dopo un buco difensivo di Gasco, si trova a tu per tu con il portiere e tira di prima intenzione ma non riesce a sorprenderlo
43’ Insolito G. prova il destro ad incrociare, pallone deviato in corner, corner battuto bene in mezzo respinto dalla difesa, sul pallone al limite Insolito A. tenta la conclusione ma il tiro finisce molto largo sull’esterno
41’ Pietra Ligure che continua a spingere in cerca del gol del vantaggio e Arenzano che prova a chiudersi e ripartire in contropiede
38’ Sakhi riceve a sinistra e tira di potenza verso la porta, Vernice respinge bene con il corpo
35’ Insolito A. prova la conclusione da posizione defilata, tiro completamente fuori misura che termina molto lontano dalla porta difesa da Faggiano
34’ Corner Pietra battuto bene in mezzo da Insolito A., Ravoncoli di testa impatta bene ma il tiro finisce di poco alto
29’ Insolito G. prova la soluzione individuale e tenta la conclusione da lontano, tiro un po’ strozzato che finisce a sinistra della porta difesa da Faggiano
25’ Altra occasione potenziale per il Pietra Ligure: Insolito A. arriva sul fondo e crossa rasoterra per Insolito G. che tira di prima verso la porta, la conclusione viene respinta dalla difesa genovese
22’ Iorio perde un brutto pallone a centrocampo e permette la ripartenza dell’Arenzano, Battaglia, servito in profondità, arriva al limite dell’area ma Ravoncoli recupera in modo ottimo e permette a Vernice di raccogliere il pallone
18’ Primo tiro verso la porta dell’Arenzano, pallone messo in mezzo da sinistra e Battaglia di testa indirizza bene ma la palla viene deviata e finisce in angolo
17’ Ammonito il numero 14 del Pietra Ligure, Aspesi
16’ Invenzione di Giglio sulla sinistra che mette dentro un filtrante perfetto per Leo, il terzino impatta male e la conclusione è debole
12’ Ci prova ancora il Pietra sullo sviluppo di un’azione a destra Insolito A. arriva a crossare ma Faggiano in tuffo intercetta senza problemi
7’ Tiro che si schianta sulla barriera, sulla respinta prova ancora Insolito ma il pallone viene messo in corner. Angolo battuto bene in mezzo, Gasco salta più in alto di tutti e impatta di testa, la conclusione finisce abbondantemente alta
6’ Fallo conquistato da Giglio al limite dell’area avversaria, Insolito G. pronto al tiro di sinistro
4’ Buona azione sviluppata sulla sinistra per il Pietra che arriva al cross con Leo, pallone troppo arretrato per il compagno e palla recuperata dai genovesi
2’ Calcio di punizione dalla trequarti per il Pietra a seguito di un contrasto duro ai danni del capitano Odasso
Si parte! Primo possesso per la squadra di casa che gestisce all’indietro
Primo tempo
Formazioni:
Pietra Ligure: 1 Vernice, 2 Gasco, 3 Leo, 4 Ravoncoli, 5 Odasso, 7 Insolito A., 8 Giglio, 9 Dominici, 14 Aspesi, 17 Iorio, 77 Insolito. A disposizione: 12 Duberti, 6 Balla, 11 Celella, 13 Mazzoni, 18 Secco, 19 Castrofilippo, 20 Fatnassi, 21 Farrauto, 24 Santana. Allenatore: Andrea Moraglia.
Arenzano: 1 Faggiano, 2 De Mattei, 3 Genduso, 4 Colucci, 5 Baroni, 6 Lupi, 7 Sakhi, 8 Lagorio, 9 Battaglia, 10 Piu, 11 Cannella. A disposizione: 12 Sias, 13 Fortuna, 14 Gorini, 15 Schenone, 16 Costa, 17 Coscia, 18 Cicirello, 19 Zenati, 20 Pastorino. Allenatore: Roberto Rotella
Arbitra Alessio Carrea da Genova coadiuvato da Florjana Doci (Savona) e Daniele Pistis (Genova)
Pietra Ligure. Si parte dal De Vincenzi. Prima di Eccellenza tra Pietra Ligure e Arenzano.
Il Pietra di Andrea Moraglia arriva con fiducia dopo il 3-1 all’Albissole in Coppa. L’Arenzano di Roberto Rotella cerca punti alla prima uscita.