Eccellenza ligure: le designazioni arbitrali della prima giornata

Dopo la Serie D, anche l’Eccellenza alza il sipario. Dissipato ieri ogni dubbio circa l’effettivo ripescaggio del Savona, domenica si aprono le ostilità in un campionato che si preannuncia tra i più interessanti degli ultimi anni. Sono arrivate due retrocesse dalla Serie D come Lavagnese e Cairese e, al contempo, le promozioni di due piazze prestigiose – e seguite da un gran tifo – come Albissole e Savona.
Eccellenza: le designazioni arbitrali della 1^ Giornata
Albissole 1909 – Athletic Club Albaro
- Arbitro: Luca Savino (Genova)
- Assistente 1: Catello Gasparo (Genova)
- Assistente 2: Luca Prastaro (Genova)
Busalla Calcio – Football Genova Calcio
- Arbitro: Riccardo Mufatti (Sondrio)
- Assistente 1: Samuele Marchetti (Chiavari)
- Assistente 2: Andrea Bordone (Chiavari)
Cairese – Vallescrivia 2018
- Arbitro: Matteo Perassolo (Novi Ligure)
- Assistente 1: Andrea Amadei (Genova)
- Assistente 2: Giulio Fantino (Savona)
Campomorone Sant’Olcese – Molassana Boero A.S.D.
- Arbitro: Andrea Poggianti (Livorno)
- Assistente 1: Cesare Sandri (La Spezia)
- Assistente 2: Gianluca Sanguinetti (La Spezia)
Carcarese – Rivasamba H.C.A.
- Arbitro: Ramez Fousfos (Albenga)
- Assistente 1: Michele Bernardini (Genova)
- Assistente 2: Gioia Dainese (Chiavari)
Golfo Paradiso Pro Recco C.A. – Savona FBC 1907 Associaz.
- Arbitro: Luigi Ucci (Genova)
- Assistente 1: Andrea Chiefalo (Savona)
- Assistente 2: Lorenzo Toro (Chiavari)
Lavagnese 1919 A.S.D. – Sammargheritese 1903
- Arbitro: Andrea Brizzi (La Spezia)
- Assistente 1: Alessandro Valdi (Chiavari)
- Assistente 2: Nicolo Orsini (La Spezia)
Pietra Ligure 1956 – Arenzano Football Club
- Arbitro: Alessio Carrea (Genova)
- Assistente 1: Florjana Doci (Savona)
- Assistente 2: Daniele Pistis (Genova)
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