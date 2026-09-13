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Il punto

Eccellenza, il punto dopo la 1^ giornata: dilaga la Cairese, bene Savona e Pietra, Albissole inizio shock

La Carcarese invece si fa rimontare dal Rivasamba. Boisfer a vedere l'Arenzano, potrebbe essere lui il nuovo mister?

Carcarese Vs Rivasamba

Prima giornata di Eccellenza. Umori opposti per le formazioni savonesi impegnate nel massimo campionato regionale.

La Cairese merita la copertina. Dopo un primo tempo finito 0 a 0, la squadra di Pietro Buttu travolge il neopromosso Rivasamba segnando sei reti e subendone poi due a partita abbondantemente chiusa. Qui la cronaca del match.

Pollice in su anche per il Savona. All’esordio in categoria, i biancoblù si sono imposti 3-0 sul campo della Golfoparadiso. Anche in questo caso, le reti sono arrivate tutte nella ripresa. Qui la cronaca minuto per minuto

A completare il tris delle vittorie nel secondo tempo ci pensa il Pietra Ligure. 2-0 all’Arenzano maturato nella seconda frazione di gioco (qui il racconto live). Oggi al campo a vedere gli arenzanesi c’era mister Boisfer. Potrebbe essere lui l’allenatore prescelto per ereditare la panchina di Grandoni?

Inizia male l’avventura dell’Albissole. I ceramisti sono stati battuti 5-2 al Faraggiana dall’Athletic Club Albaro. Tra coppa e campionato, la squadra di Cattardico ha incassato 12 goal in tre partite. Urge registrare la fase difensiva in vista del derby col Savona di domenica prossima. Revello e Di Pietro portano sul 2-0 i genovesi. Accorcia Vierci. Parodi fa 3-1. Freccero firma il 3 a 2 ma poi l’Athletic ferisce ancora D’Arrigo e Tassotti.

Sembrava essersi messa bene la partita della Carcarese (qui il racconto della sfida al Rivasamba). I biancorossi si erano portati in vantaggio a fine primo tempo con Berretta. Nel secondo, però, Bagnato e Dall’Asta hanno portato i punti agli orange, 2 a 1. I valbomidesi possono mangiarsi le mani perché hanno perso a causa di un retropassaggio sbagliato all’88’.

Non ha deluso la Lavagnese, una delle favorite alla vittoria finale. Zeby Drebli e Righetti piegano 2-0 la Sammargheritese. Vince anche il Busalla all’esordio: 1-0 firmato Amendola contro la Genova Calcio. In corso la sfida tra Campomorone e Molassana.

 

 

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