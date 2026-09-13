Eccellenza, il punto dopo la 1^ giornata: dilaga la Cairese, bene Savona e Pietra, Albissole inizio shock

Prima giornata di Eccellenza. Umori opposti per le formazioni savonesi impegnate nel massimo campionato regionale.

La Cairese merita la copertina. Dopo un primo tempo finito 0 a 0, la squadra di Pietro Buttu travolge il neopromosso Rivasamba segnando sei reti e subendone poi due a partita abbondantemente chiusa. Qui la cronaca del match.

Pollice in su anche per il Savona. All’esordio in categoria, i biancoblù si sono imposti 3-0 sul campo della Golfoparadiso. Anche in questo caso, le reti sono arrivate tutte nella ripresa. Qui la cronaca minuto per minuto

A completare il tris delle vittorie nel secondo tempo ci pensa il Pietra Ligure. 2-0 all’Arenzano maturato nella seconda frazione di gioco (qui il racconto live). Oggi al campo a vedere gli arenzanesi c’era mister Boisfer. Potrebbe essere lui l’allenatore prescelto per ereditare la panchina di Grandoni?

Inizia male l’avventura dell’Albissole. I ceramisti sono stati battuti 5-2 al Faraggiana dall’Athletic Club Albaro. Tra coppa e campionato, la squadra di Cattardico ha incassato 12 goal in tre partite. Urge registrare la fase difensiva in vista del derby col Savona di domenica prossima. Revello e Di Pietro portano sul 2-0 i genovesi. Accorcia Vierci. Parodi fa 3-1. Freccero firma il 3 a 2 ma poi l’Athletic ferisce ancora D’Arrigo e Tassotti.

Sembrava essersi messa bene la partita della Carcarese (qui il racconto della sfida al Rivasamba). I biancorossi si erano portati in vantaggio a fine primo tempo con Berretta. Nel secondo, però, Bagnato e Dall’Asta hanno portato i punti agli orange, 2 a 1. I valbomidesi possono mangiarsi le mani perché hanno perso a causa di un retropassaggio sbagliato all’88’.

Non ha deluso la Lavagnese, una delle favorite alla vittoria finale. Zeby Drebli e Righetti piegano 2-0 la Sammargheritese. Vince anche il Busalla all’esordio: 1-0 firmato Amendola contro la Genova Calcio. In corso la sfida tra Campomorone e Molassana.