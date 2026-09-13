Il Savona domina all’esordio in Eccellenza: 3-0 alla Golfoparadiso firmato Silvestri-Rignanese

Golfoparadiso 0 – Savona 3 (64′ e 71′ Silvestri, 79′ Rignanese)

Il Savona vince 3-0 contro la Golfoparadiso conquistando subito i tre punti all’esordio in Eccellenza. I goal sono arrivati tutti nel secondo tempo. Ma anche nella prima frazione la squadra di Sarpero si è fatta preferire rispetto alla formazione di casa. A parte i primi cinque minuti, gli Striscioni hanno sempre tenuto in mano il pallino del gioco. Nei primi 45 minuti, però, non sono riusciti a produrre occasioni nitide. Spiccano però una traversa di un ottimo Fabbri e una girata di Sogno nel recupero a seguito di una gran azione sulla sinistra di Calcagno. Proprio l’esterno sinistro è stato protagonista dell’assist per il tap-in vincente di Silvestri con cui si è sbloccata la gara. Silvestri show sul raddoppio. Uno-due con Sogno e bomba sul primo palo. Tris calato da Rignanese. La gioia del goal dopo l’infortunio gli era stata negata domenica scorsa contro la Cairese a causa di un fuorigioco. Oggi, invece, ha potuto liberare tutta la sua felicità per essere tornato a timbrare dopo il brutto infortunio dell’anno scorso. A livello tattico, il Savona ha approcciato la gara con il 4-3-1-2 salvo poi cambiare spesso l’assetto nel secondo tempo con un passaggio al 4-2-3-1 durante il quale Silvestri ha realizzato uno dei due goal da posizione di trequartista. Ottimo inizio quindi per il Savona, con i tifosi che cantano “Noi vogliamo tornare in D”. Ancora presto, ma il prologo tra coppa e campionato sembra più che incoraggiante. Domenica prossima, derby al Chittolina contro l’Albissole.

La prima giornata: Albissole 2 – 5 Athletic Club, Busalla 1 – 0 Genova Calcio, Cairese 6 – 2 Vallescrivia, Campomorone 0 – 0 Molassana (h.17), Carcarese 1 – 2 Rivasamba, Lavagnese 2 – 0 Sammargheritese, Pietra Ligure 2 – 0 Arenzano.

La cronaca minuto per minuto

90’+4 Goal annullato alla Golfoparadiso. Balestrino scatta alle spalle della difesa savones e con un pallonetto supera Agostino. Azione invalidata per offside. Balestrino protesta e viene ammonito.

90’+1 Tiro di Balestrino che mira il palo più lontano. Palla fuori di poco.

90′ Cinque minuti di recupero.

89′ Fallo da giallo ed eccesso di proteste: espulso Punzio. Recco in 10.

85′ Cambio nella Golfoparadiso: Garbarino al posto di Sofato.

81′ Esce Cosentino, entra Gnecchi.

79′ Rignanese goal! Burchi intercetta e verticalizza subito per Rignanese che si invola verso la porta e batte Parodi in uscita. Esultanza togliendosi la maglietta per comunicare tutta la gioia per aver ritrovato la rete dopo il brutto infortunio dell’anno scorso. Viene ammonito come da regolamento.

75′ Esce un ottimo Fabbri, al suo posto Sadiku. Il Savona torna al 4-3-1-2 con Silvestri alle spalle di Rezi e Cosentino. Spazio anche a Rignanese, al posto di Colombo.

73′ Sarpero cambia il centravanti: Rezi al posto di Sogno.

71′ Silvestri raddoppia! Chiede e ottiene l’uno-due al limite dell’area con Sogno. Non incrocia ma calcia un bomba sul palo più vicino freddando Parodi. Paga la mossa tattica di Sarpero.

70′ Primo squillo Golfoparadiso! Costa va via in velocità a Colombo e calcia rasoterra. Agostino smanaccia facendo perdere il tempo a Tussellino che pregustava il tap in. Si salva il Savona.

67′ ‘ Silvestri vicino al raddoppio: Silvestri calcia a incrociare. Pallone che esce fuori di pochissimo. Il Savona ha cambiato modulo. Dal 4-3-1-2 al 4-2-3-1. Silvestri dietro alla prima punta Sogno con Fabbri e Cosentino larghi.

64′ Savona in vantaggio! Silvestri! Cross teso rasoterra di Calcagno dalla destra. Il pallone attraversa l’area piccola e all’altezza del secondo palo il numero 8 apre il piattone depositando in rete.

62′ Cambio nel Savona: Galli lascia spazio a Castiglione. Nella Golfoparadiso, out Boggian e dentro Balestrino.

61′ Fabbri show! Si incunea in area palla al piede, salta secco un paio di avversari e appoggia per Sogno. Conclusione ravvicinata centrale, para bloccando Parodi.

60′ Da esterno a esterno. Crossa Colombo, colpisce di testa Calcagno ma senza riuscire ad angolare. Blocca Parodi.

51′ Cosentino in area fa partire un tiro-cross diretto a Sogno. Respinge la difesa locale. Come nel primo tempo: il Savona comanda il gioco, la Golfoparadiso si difende per poi provare a far male in ripartenza. Fino a questo momento, però, i biancoazzurri non hanno mai attuato concretamente il loro piano di contrattacco.

49′ Il Savona costruisce palla a terra e libera Colombo al cross. Sul secondo palo, Cosentino prova a correggere in rete con l’esterno ma senza imprimere forza.

46′ Si riparte al San Rocco.

Secondo tempo

45’+3 Si chiude qui il primo tempo. Predominio territoriale del Savona, che dal quinto minuto in poi ha fatto la partita. Tra le occasioni migliori, il palo colpito da Fabbri e l’azione nel recupero col cross di Calcagno e il tentativo ravvicinato di Sogno.

45’+1 Occasione Savona. Grande progressione di Calcagno sulla sinistra, salta l’avversario e crossa dal fondo. Colpo d’esterno volante di Sogno. Pallone fuori.

44′ Sarpero inverte le mezzali: Silvestri passa a destra e Burchi a sinistra.

42′ Bel cross di Calcagno che attraversa l’area e arriva a Burchi sul secondo palo. L’arbitro ravvisa però un fallo in attacco di Sogno.

39′ Punizione dalla trequarti calciata da Fabbri troppo centrale. Comoda presa a terra di Parodi.

36′ Punzio è il primo ammonito della Golfoparadiso. Punizione da zona laterale per il Savona, la batte Fabbri. Parodi blocca comodamente in presa alta.

35′ Sogno scarica per Calcagno, che però indugia troppo. Non riesce a tirare e scarica per Silvestri. Tiro dal limite ribattuto. Azione invalidata per un fallo in attacco.

33′ Burchi serve Colombo in sovrapposizione, bel cross tagliato. La difesa locale si rifugia in corner. Lo batte Fabbri: il pallone rimane di nessuno nell’area piccola. Sogno si avventa sul pallone, ma il portiere Parodi è più lesto e subisce fallo.

29′ Errore di Schirru in impostazione. Passaggio di facile lettura per gli avversari, che ripartono. Chaves riceve, si accentra e calcia. Agostino para in due tempi.

24′ Cooling break. Fa ancora un gran caldo. Fase di gioco in cui il Savona tiene in mano il pallino del gioco, ma le maglie della Golfoparadiso sono strette. Prima dello stop, un errore in impostazione dei biancoblù ha dato il via al contropiede dei padroni di casa. Boggian ha lanciato Chaves ma Colombo ha fatto buona guardia chiudendo l’esterno avversario.

18′ Traversa di Fabbri! Il Savona dialoga nello stretto con il trequartista che tira dal limite. Parodi è leggermente fuori dalla porta. Il pallone lo supera ma sbatte sul legno.

16′ Il Savona sviluppa sulla destra ma il cross di Burchi è calibrato male, palla sul fondo.

13′ Petitti lancia Chaves in profondità, l’esterno a tu per tu con Agostino viene fermato dal fischio dell’arbitro: fuorigioco.

11′ Intervento in ritardo di Fabbri al limite dell’area, ammonito il trequartista savonese.

7′ Angolo del Savona, cross teso: Sofato anticipa Galli rischiando l’autorete, riesce poi a rifugiarsi in corner. Pili colpisce di testa alto a seguito della seconda battuta.

6′ Delizioso filtrante rasoterra di Fabbri che avrebbe messo davanti alla porta Sogno. Sciaccaluga legge bene la traiettoria e ci mette una pezza.

Savona schierato con il 4-3-1-2 con Fabbri a sostengo del tandem offensivo composto da Sogno e Cosentino. Modulo 4-3-3 per la Golfoparadiso, che in questi primi cinque minuti ha attaccato di più, mettendo al centro alcuni cross che però non si sono tramutati in occasioni.

1′ Si parte. Savona con la seconda maglia rossa e bianca in omaggio ai colori della città. Club levantino con divisa a bande verticali bianche e azzurre. Il Savona batte il calcio di inizio.

Si parte in ritardo di cinque minuti per sistemare una delle due reti

Primo tempo

Savona: 1 Agostino, 2 Calcagno, 3 Colombo, 4 Galli, 5 Schirru, 6 Pili, 7 Burchi, 8 Silvestri, 9 Sogno, 10 Fabbri, 11 Cosentino. A disposizione: 12 Fresia, 13 Cattaneo, 14 Rignanese, 15 Zhao, 16 Gemetto, 17 Sadiku, 18 Castiglione, 19 Gnecchi, 20 Rezi. Allenatore: Carlo Sarpero.

Golfoparadiso: 1 Parodi, 2 Sciaccaluga, 3 Punzio, 4 Petitti, 5 Sofato, 6 Robotti, 7 Tussellino, 8 Zanoli, 9 Boggian, 10 Chaves, 11 Costa. A disposizione: 12 Ivaldi, 13 Cipro, 14 Fossati, 15 Garbarino, 16 Chiappini, 17 Cogozzo, 18 Balestrino, 19 Maccaferri, 20 Castellini. Allenatore: Gerolamo Meledina.

Arbitro: Luigi Ucci (Genova). Assistenti: Andrea Chiefalo (Savona), Lorenzo Toro (Chiavari)

Aggiornamenti LIVE sulle altre gare del campionato

Albissole 1 – 3 Athletic Club, Busalla 0 – 0 Genova Calcio, Cairese 0- 0 Vallescrivia, Campomorone 0 – 0 Molassana (h.17), Carcarese 1 – 0 Rivasamba, Lavagnese 1 – 0 Sammargheritese, Pietra Ligure 0 – 0 Arenzano.

Recco. Il Savona debutta in Eccellenza, campionato in cui è stato ripescato dopo un’estate travagliata. Già ai primi di giugno si era palesata la possibilità del ripescaggio, quando sembrava possibile la fusione tra Vallescrivia e Campomorone. Saltata questa ipotesi, è iniziato il filone relativo alla possibile rinuncia della Voltrese. Così è stato, Savona ripescato. Ma ha preso il via il capitolo ricorsi dell’Angelo Baiardo, che reputa sbagliata la scelta del Comitato Ligure, arrivata tra l’altro solo il 30 luglio con tanto di richiesta di parere a Roma. Dagli uffici nazionali pare che fosse arrivata una risposta ponziopilatesca sintetizzabile in “Sono questioni che dovete risolvere voi”. I due ricorsi del club genovese sono comunque stati respinti. Nel frattempo, i biancoblù hanno fornito buone indicazioni dal punto di vista del carattere pareggiando andata e ritorno contro la Cairese ed eliminandola ai rigori.