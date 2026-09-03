Eccellenza e Promozione 2026/2027: il calendario dei campionati liguri

Ufficiali i calendari di Eccellenza e Promozione. In Eccellenza, il Savona esordirà in trasferta contro la Golfoparadiso. Tra le favorite, la Cairese debutterà al Brin ospitando il neopromosso Vallescrivia. Esordio casalingo anche per il Pietra Ligure contro l’Arenzano. Anche le altre due savonesi Carcarese e Albissole giocheranno la prima tra le mura amiche: Carcarese-Rivasamba e Albissole – Athletic Club Albaro. Il derby più atteso Cairese-Carcarese è all’ultima giornata: 20 dicembre al Brin e 2 maggio al Corrent. Alla seconda giornata, spicca un’altra sfida molto sentita come Albissole-Savona mentre alla terza giornata ci sarà un succosissimo Savona-Pietra Ligure.
In Promozione, subito Baia Alassio – Albingaunia mentre la San Francesco Loano si misurerà contro una big come la Virtus Sanremese, neopromossa ma determinata a scalare le categorie. Alla 12^ giornata (6 dicembre e 18 aprile) il derby ingauno tra Pontelungo e Albingaunia Sport Albenga.
ECCELLENZA
1ª Giornata
13 Set. 2026 – 10 Gen. 2027
Albissole 1909 – Athletic Club Albaro
Busalla Calcio – Football Genova Calcio
Cairese – Vallesrivia 2018
Campomorone S.Olcese – Molassana Boero A.S.D.
Carcarese – Rivasamba H.C.A.
Golfoparadisoproreca – Savona Fbc 1907 A.S.D.
Lavagnese 1919 A.S.D. – Sammargheritese 1903
Pietra Ligure 1956 – Arenzano Football Club
2ª Giornata
20 Set. 2026 – 17 Gen. 2027
Arenzano Football Club – Campomorone S.Olcese
Athletic Club Albaro – Lavagnese 1919 A.S.D.
Football Genova Calcio – Carcarese
Molassana Boero A.S.D. – Golfoparadisoproreca
Rivasamba H.C.A. – Pietra Ligure 1956
Sammargheritese 1903 – Cairese
Savona Fbc 1907 A.S.D. – Albissole 1909
Vallesrivia 2018 – Busalla Calcio
3ª Giornata
27 Set. 2026 – 24 Gen. 2027
Albissole 1909 – Sammargheritese 1903
Busalla Calcio – Arenzano Football Club
Cairese – Rivasamba H.C.A.
Campomorone S.Olcese – Athletic Club Albaro
Carcarese – Molassana Boero A.S.D.
Golfoparadisoproreca – Lavagnese 1919 A.S.D.
Pietra Ligure 1956 – Savona Fbc 1907 A.S.D.
Vallesrivia 2018 – Football Genova Calcio
4ª Giornata
04 Ott. 2026 – 31 Gen. 2027
Arenzano Football Club – Carcarese
Athletic Club Albaro – Golfoparadisoproreca
Football Genova Calcio – Cairese
Lavagnese 1919 A.S.D. – Albissole 1909
Molassana Boero A.S.D. – Pietra Ligure 1956
Rivasamba H.C.A. – Busalla Calcio
Sammargheritese 1903 – Vallesrivia 2018
Savona Fbc 1907 A.S.D. – Campomorone S.Olcese
5ª Giornata
11 Ott. 2026 – 07 Feb. 2027
Busalla Calcio – Savona Fbc 1907 A.S.D.
Cairese – Molassana Boero A.S.D.
Campomorone S.Olcese – Albissole 1909
Carcarese – Athletic Club Albaro
Football Genova Calcio – Rivasamba H.C.A.
Sammargheritese 1903 – Golfoparadisoproreca
Pietra Ligure 1956 – Lavagnese 1919 A.S.D.
Vallesrivia 2018 – Arenzano Football Club
6ª Giornata
18 Ott. 2026 – 14 Feb. 2027
Albissole 1909 – Golfoparadisoproreca
Arenzano Football Club – Cairese
Athletic Club Albaro – Pietra Ligure 1956
Lavagnese 1919 A.S.D. – Campomorone S.Olcese
Molassana Boero A.S.D. – Busalla Calcio
Rivasamba H.C.A. – Vallesrivia 2018
Sammargheritese 1903 – Football Genova Calcio
Savona Fbc 1907 A.S.D. – Carcarese
7ª Giornata
25 Ott. 2026 – 21 Feb. 2027
Busalla Calcio – Lavagnese 1919 A.S.D.
Cairese – Athletic Club Albaro
Campomorone S.Olcese – Sammargheritese 1903
Carcarese – Albissole 1909
Football Genova Calcio – Molassana Boero A.S.D.
Pietra Ligure 1956 – Golfoparadisoproreca
Rivasamba H.C.A. – Arenzano Football Club
Vallesrivia 2018 – Savona Fbc 1907 A.S.D.
8ª Giornata
01 Nov. 2026 – 28 Feb. 2027
Albissole 1909 – Pietra Ligure 1956
Arenzano Football Club – Football Genova Calcio
Athletic Club Albaro – Busalla Calcio
Golfoparadisoproreca – Campomorone S.Olcese
Lavagnese 1919 A.S.D. – Carcarese
Molassana Boero A.S.D. – Vallesrivia 2018
Sammargheritese 1903 – Rivasamba H.C.A.
Savona Fbc 1907 A.S.D. – Cairese
9ª Giornata
08 Nov. 2026 – 07 Mar. 2027
Arenzano Football Club – Molassana Boero A.S.D.
Busalla Calcio – Golfoparadisoproreca
Cairese – Albissole 1909
Carcarese – Campomorone S.Olcese
Football Genova Calcio – Athletic Club Albaro
Pietra Ligure 1956 – Sammargheritese 1903
Rivasamba H.C.A. – Savona Fbc 1907 A.S.D.
Vallesrivia 2018 – Lavagnese 1919 A.S.D.
10ª Giornata
15 Nov. 2026 – 14 Mar. 2027
Albissole 1909 – Busalla Calcio
Athletic Club Albaro – Vallesrivia 2018
Campomorone S.Olcese – Pietra Ligure 1956
Golfoparadisoproreca – Carcarese
Lavagnese 1919 A.S.D. – Cairese
Molassana Boero A.S.D. – Rivasamba H.C.A.
Sammargheritese 1903 – Arenzano Football Club
Savona Fbc 1907 A.S.D. – Football Genova Calcio
11ª Giornata
22 Nov. 2026 – 04 Apr. 2027
Arenzano Football Club – Athletic Club Albaro
Busalla Calcio – Pietra Ligure 1956
Cairese – Campomorone S.Olcese
Carcarese – Sammargheritese 1903
Football Genova Calcio – Albissole 1909
Molassana Boero A.S.D. – Savona Fbc 1907 A.S.D.
Rivasamba H.C.A. – Lavagnese 1919 A.S.D.
Vallesrivia 2018 – Golfoparadisoproreca
12ª Giornata
29 Nov. 2026 – 11 Apr. 2027
Albissole 1909 – Vallesrivia 2018
Athletic Club Albaro – Rivasamba H.C.A.
Campomorone S.Olcese – Busalla Calcio
Golfoparadisoproreca – Cairese
Lavagnese 1919 A.S.D. – Football Genova Calcio
Pietra Ligure 1956 – Carcarese
Sammargheritese 1903 – Molassana Boero A.S.D.
Savona Fbc 1907 A.S.D. – Arenzano Football Club
13ª Giornata
06 Dic. 2026 – 18 Apr. 2027
Arenzano Football Club – Lavagnese 1919 A.S.D.
Busalla Calcio – Carcarese
Cairese – Pietra Ligure 1956
Football Genova Calcio – Golfoparadisoproreca
Molassana Boero A.S.D. – Athletic Club Albaro
Rivasamba H.C.A. – Albissole 1909
Savona Fbc 1907 A.S.D. – Sammargheritese 1903
Vallesrivia 2018 – Campomorone S.Olcese
14ª Giornata
13 Dic. 2026 – 25 Apr. 2027
Albissole 1909 – Molassana Boero A.S.D.
Athletic Club Albaro – Sammargheritese 1903
Busalla Calcio – Cairese
Campomorone S.Olcese – Rivasamba H.C.A.
Carcarese – Vallesrivia 2018
Golfoparadisoproreca – Arenzano Football Club
Lavagnese 1919 A.S.D. – Savona Fbc 1907 A.S.D.
Pietra Ligure 1956 – Football Genova Calcio
15ª Giornata
20 Dic. 2026 – 02 Mag. 2027
Arenzano Football Club – Albissole 1909
Cairese – Carcarese
Football Genova Calcio – Campomorone S.Olcese
Molassana Boero A.S.D. – Lavagnese 1919 A.S.D.
Rivasamba H.C.A. – Golfoparadisoproreca
Sammargheritese 1903 – Busalla Calcio
Savona Fbc 1907 A.S.D. – Athletic Club Albaro
Pietra Ligure 1956 – Vallesrivia 2018
PROMOZIONE
1ª Giornata
20 Set. 2026 – 17 Gen. 2027
Baia Alassio Auxilium – Albingaunia Sport Alb.
Ceriale Progetto Calcio – Sampierdarenese
Olimpic 1971 – Masone
Pontelungo 1949 – Campese F.B.C.
San Cipriano – Praese 1945
San Francesco Loano – Virtus Sanremese Calcio
Sestrese Bor. 1919 – Borgo Incrociati
Ventimigliacalcio – Finale
2ª Giornata
27 Set. 2026 – 24 Gen. 2027
Albingaunia Sport Alb. – San Cipriano
Borgo Incrociati – Ceriale Progetto Calcio
Campese F.B.C. – Sestrese Bor. 1919
Finale – Baia Alassio Auxilium
Masone – Pontelungo 1949
Praese 1945 – San Francesco Loano
Sampierdarenese – Ventimigliacalcio
Virtus Sanremese Calcio – Olimpic 1971
3ª Giornata
04 Ott. 2026 – 31 Gen. 2027
Baia Alassio Auxilium – Praese 1945
Olimpic 1971 – Campese F.B.C.
Pontelungo 1949 – Borgo Incrociati
Sampierdarenese – Finale
San Cipriano – Virtus Sanremese Calcio
San Francesco Loano – Masone
Sestrese Bor. 1919 – Ceriale Progetto Calcio
Ventimigliacalcio – Albingaunia Sport Alb.
4ª Giornata
11 Ott. 2026 – 07 Feb. 2027
Albingaunia Sport Alb. – Sampierdarenese
Borgo Incrociati – San Francesco Loano
Campese F.B.C. – San Cipriano
Ceriale Progetto Calcio – Olimpic 1971
Masone – Baia Alassio Auxilium
Praese 1945 – Finale
Sestrese Bor. 1919 – Pontelungo 1949
Virtus Sanremese Calcio – Ventimigliacalcio
5ª Giornata
18 Ott. 2026 – 14 Feb. 2027
Baia Alassio Auxilium – Virtus Sanremese Calcio
Finale – Albingaunia Sport Alb.
Olimpic 1971 – Borgo Incrociati
Pontelungo 1949 – Ceriale Progetto Calcio
Sampierdarenese – Sestrese Bor. 1919
San Cipriano – Masone
San Francesco Loano – Campese F.B.C.
Ventimigliacalcio – Praese 1945
6ª Giornata
25 Ott. 2026 – 21 Feb. 2027
Borgo Incrociati – Baia Alassio Auxilium
Campese F.B.C. – Ventimigliacalcio
Ceriale Progetto Calcio – San Cipriano
Masone – Finale
Pontelungo 1949 – Olimpic 1971
Praese 1945 – Sampierdarenese
Sestrese Bor. 1919 – San Francesco Loano
Virtus Sanremese Calcio – Albingaunia Sport Alb.
7ª Giornata
01 Nov. 2026 – 28 Feb. 2027
Albingaunia Sport Alb. – Praese 1945
Baia Alassio Auxilium – Campese F.B.C.
Finale – Virtus Sanremese Calcio
Olimpic 1971 – Sestrese Bor. 1919
Sampierdarenese – Pontelungo 1949
San Cipriano – Borgo Incrociati
San Francesco Loano – Ceriale Progetto Calcio
Ventimigliacalcio – Masone
8ª Giornata
08 Nov. 2026 – 07 Mar. 2027
Borgo Incrociati – Finale
Campese F.B.C. – Albingaunia Sport Alb.
Ceriale Progetto Calcio – Ventimigliacalcio
Masone – Praese 1945
Olimpic 1971 – San Francesco Loano
Pontelungo 1949 – San Cipriano
Sestrese Bor. 1919 – Baia Alassio Auxilium
Virtus Sanremese Calcio – Sampierdarenese
9ª Giornata
15 Nov. 2026 – 14 Mar. 2027
Albingaunia Sport Alb. – Masone
Baia Alassio Auxilium – Ceriale Progetto Calcio
Finale – Campese F.B.C.
Praese 1945 – Virtus Sanremese Calcio
Sampierdarenese – Olimpic 1971
San Cipriano – Sestrese Bor. 1919
San Francesco Loano – Pontelungo 1949
Ventimigliacalcio – Borgo Incrociati
10ª Giornata
22 Nov. 2026 – 04 Apr. 2027
Borgo Incrociati – Praese 1945
Campese F.B.C. – Virtus Sanremese Calcio
Ceriale Progetto Calcio – Albingaunia Sport Alb.
Masone – Sampierdarenese
Olimpic 1971 – Baia Alassio Auxilium
Pontelungo 1949 – Ventimigliacalcio
San Francesco Loano – San Cipriano
Sestrese Bor. 1919 – Finale
11ª Giornata
29 Nov. 2026 – 11 Apr. 2027
Albingaunia Sport Alb. – Borgo Incrociati
Baia Alassio Auxilium – Pontelungo 1949
Finale – Ceriale Progetto Calcio
Praese 1945 – Campese F.B.C.
Sampierdarenese – San Francesco Loano
San Cipriano – Olimpic 1971
Ventimigliacalcio – Sestrese Bor. 1919
Virtus Sanremese Calcio – Masone
12ª Giornata
06 Dic. 2026 – 18 Apr. 2027
Borgo Incrociati – Masone
Campese F.B.C. – Sampierdarenese
Ceriale Progetto Calcio – Virtus Sanremese Calcio
Olimpic 1971 – Finale
Pontelungo 1949 – Albingaunia Sport Alb.
San Cipriano – Baia Alassio Auxilium
San Francesco Loano – Ventimigliacalcio
Sestrese Bor. 1919 – Praese 1945
13ª Giornata
13 Dic. 2026 – 25 Apr. 2027
Albingaunia Sport Alb. – Sestrese Bor. 1919
Baia Alassio Auxilium – San Francesco Loano
Finale – Pontelungo 1949
Masone – Campese F.B.C.
Praese 1945 – Ceriale Progetto Calcio
Sampierdarenese – San Cipriano
Ventimigliacalcio – Olimpic 1971
Virtus Sanremese Calcio – Borgo Incrociati
14ª Giornata
20 Dic. 2026 – 02 Mag. 2027
Baia Alassio Auxilium – Ventimigliacalcio
Borgo Incrociati – Sampierdarenese
Ceriale Progetto Calcio – Campese F.B.C.
Olimpic 1971 – Praese 1945
Pontelungo 1949 – Virtus Sanremese Calcio
San Cipriano – Finale
San Francesco Loano – Albingaunia Sport Alb.
Sestrese Bor. 1919 – Masone
15ª Giornata
10 Gen. 2027 – 09 Mag. 2027
Albingaunia Sport Alb. – Olimpic 1971
Campese F.B.C. – Borgo Incrociati
Finale – San Francesco Loano
Masone – Ceriale Progetto Calcio
Praese 1945 – Pontelungo 1949
Sampierdarenese – Baia Alassio Auxilium
Ventimigliacalcio – San Cipriano
Virtus Sanremese Calcio – Sestrese Bor. 1919