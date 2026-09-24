“Eccellenza e pedagogia dell’ascolto”: il nido d’infanzia “Il Piccolo Mulino” di Villanova conquista l’accreditamento regionale

Villanova d’Albenga. “Un riconoscimento che premia la qualità pedagogica, la cura dei dettagli e la centralità del bambino”.

Così il sindaco di Villanova, Pietro Balestra, in relazione al Nido d’infanzia “Il Piccolo Mulino”, che ha superato con successo la visita per l’accreditamento regionale, collezionando una serie di valutazioni d’eccellenza che testimoniano il valore del servizio offerto alla comunità.

Gli ambienti sono curati con materiali naturali, originali e di recupero, pensati per stimolare la meraviglia e la ricerca autonoma.

Tra i punti di forza evidenziati dai valutatori spicca la progettazione aperta e flessibile, capace di riallinearsi costantemente sui rilanci e sugli interessi dei piccoli attraverso percorsi specifici come “Io sento, io comunico, io cresco”.

Straordinario anche il valore dato ai raggruppamenti quotidiani e alle routine: dal momento del pranzo, vissuto con vera cura estetica ed educativa tramite l’uso di piatti, posate reali e coppette di vetro, fino alla presentazione della giornata tipo, raccontata ai genitori attraverso l’originale “valigia dei ricordi e dei momenti”.

Grande spazio è dedicato all’inclusione e alla multiculturalità, con laboratori ed esperienze sensoriali condivise (come i percorsi dedicati ai sapori e profumi dal mondo), oltre a incontri a tema con esperti e una costante partecipazione delle famiglie.

“Un plauso va al team educativo di Bolle di Sapone, multidisciplinare e affiatato, costantemente impegnato nella formazione, nella partecipazione a convegni e nella ricerca pedagogica per garantire un nido d’infanzia d’eccellenza”, ha concluso il primo cittadino.