Eccellenza, reti bianche al Corrent: la Carcarese rimane in 10 ma porta a casa un punto con il Molassana

CARCARESE-MOLASSANA 0-0

93’ Grande occasione allo scadere per la Carcarese: punizione di Szerdi, batti e ribatti in area con Zunino che ci prova due volte da posizione ravvicinata ma il Molassana riesce in qualche modo a salvarsi. Triplice fischio

90’ 3 minuti di recupero

85’ Cambio Molassana: esce De Lucia, entra Bonanno

82’ Ripartenza Carcarese: Berruti centrale per Zunino che serve in profondità Szerdi, quest’ultimo si allunga troppo il pallone e favorisce l’uscita di Carlucci

81’ Cross di Tappa che attraversa l’area, Carletti in tuffo devia

77’ Montemagno lascia il posto a Panepinto

76’ contropiede del Molassana con Ndiaye che vola in porta, ma Bablyuk gli tira palesemente la maglia per fermalo: solo giallo per il n. 8 biancorosso in quanto non era ultimo uomo

74’ Babliuk sulla destra supera il difensore e crossa sul secondo palo dove Erhahon prova l’acrobazia ma non colpisce bene il pallone

72’ lancio lungo perfetto per Zunino che controlla e calcia, palla di poco sopra la traversa e bandierina alzata del segnalinee per fuorigioco

68’ Cambio per la Carcarese: Erhahon rileva Maresca

67’ Chiarlone dai 25 metri scarta l’avversario e lascia partire il destro, conclusione deviata in angolo

66’ infortunio per Tarducci, al suo posto entra Tappa

65’ Ci prova ancora capitan Montemagno dalla distanza, Galletti bravo a non farsi sorprendere e a bloccare un tuffo

62’ Conclusione dal limite di Montemagno, palla deviata in angolo

59’ Un cambio per parte: per i locali Berruti prende il posto di Piazza, per gli ospiti entra Ndiaye per Tavaroli

57’ Rilancio del portiere per Montemagno che si libera del difensore e segna, ma pochi secondi prima della conclusione arriva il fischio dell’arbitro per fuorigioco

51’ CARCARESE IN 10! Secondo giallo in pochi minuti per Di Giosia reo di trattenuta sull’avversario

49’ Altro cartellino, questa volta per Tarducci che fa lo sgambetto a Chiarlone

48’ Fallo di reazione di Di Giosia, che si prende il giallo

46’ Via alla ripresa, un cambio per la Carcarese: dentro Berretta al posto di Cancellara

SECONDO TEMPO

45+1’ Finisce un primo tempo equilibrato con occasioni da ambo le parti

45’ Traversone di Piazza dalla sinistra, Chiarlone non ci arriva di testa per un soffio

42’ Ammonito anche Prato

40’ Giallo per Cancellara

37’ Montemagno crossa dalla destra in area( un compagno la manca di testa in area e Di Giosia allontana

33’ Giallo per Scarantino che trattiene Chiarlobe a centrocampo

31’ Rilancio di Galletti, Chiarlone riceve sulla trequarti, si libera di due difensori e in area prova a servire Bablyuk, ma Barletta è bravissimo ad anticiparlo

30’ Corner per la Carcarese, sul primo palo colpisce di testa Babliuk, la palla rimane lì, ci priva Maresca ma viene murato dalla difesa

21’ Infortunio muscolare per Di Mattia costretto a lasciare il campo, al suo posto entra Moretti

18’ Grande occasione per la Carcarese: Cancellara in profondità per l’inserimento di Zunino, che davanti al portiere colpisce al volo, ma Carlucci è bravo a chiudere lo specchio ed evitare il vantaggio locale

14’ Cross di Di Giosia sul secondo palo, dove Szerdi colpisce di testa, palla a lato

13’ Destro dalla distanza di De Lucia, conclusione decisamente fuori misura

9’ inizio combattuto a centrocampo, il primo tiro in porta è del Molassana con Marzi che in area serve di tacco Montemagno, il quale di sinistro calcia centrale senza creare problemi a Galletti

Si parte alle 15:05, divisa blu per il Molassana, biancorossa per la Carcarese

Carcare. A pochi giorni dal doppio confronto in Coppa Italia, le strade di Carcarese e Molassana si incrociano per la terza volta. Ma oggi al “Candido Corrent” la posta in palio pesa di più: ci si gioca la terza giornata del campionato di Eccellenza.

Nelle menti di tutti è ancora fresco il ricordo della parentesi di Coppa, in cui la Carcarese ha fatto la voce grossa imponendosi sia all’andata (1-0) sia al ritorno (2-1), staccando così il pass per i quarti di finale contro il Savona. Ma il campionato, si sa, scrive sempre storie diverse.

Il Molassana si presenta in Val Bormida forte di un avvio di stagione perfetto e guidato da un cinismo invidiabile: sei punti conquistati nelle prime due uscite (ci è riuscito solo il Pietra Ligure), con due successi di misura arrivati all’esordio esterno con il Campomorone e tra le mura amiche contro il Golfo Paradiso. La squadra genovese arriva al “Corrent” con una doppia motivazione: mantenere la testa della classifica a punteggio pieno e vendicare l’eliminazione dalla Coppa.

Dall’altra parte, la Carcarese sta gradualmente trovando i giusti ritmi. Dopo il passo falso del debutto – con la sconfitta interna e la rimonta subita ad opera del Rivasamba – i ragazzi di mister Valmati hanno mandato un segnale forte nell’ultimo turno, travolgendo a domicilio la Genova Calcio per 4-1 sul sintetico del “Ferrando”. L’obiettivo dei biancorossi è chiaro: conquistare i primi punti casalinghi della stagione e calare il tris stagionale contro i rossoblù.

I presupposti per una sfida aperta e vibrante ci sono tutti. La Carcarese cerca la definitiva consacrazione in casa; il Molassana punta a confermare il suo momento d’oro. Al “Corrent” fischio d’inizio e parola al campo: sarà riscatto genovese o ancora festa biancorossa?

FORMAZIONI:

CARCARESE: Galletti, Di Giosia, Maresca, Prato, Di Mattia, Cancellara, Piazza, Babliuk, Szerdi, Zunino, Chiarlone. A disp.: Saettone, Angeli, Bertoni, Erhahon, Moretti, Pavese, Brignone, Berruti, Berretta. All. Enrico Valmati

MOLASSANA: Carlucci, De Lucia, Tarducci, Scarantino, Iraci, Barletta, Montemagno, Mermina, Marzi, Carboni, Tavaroli. A disp.: Carnevale, Diop, Roncallo, Bonanno, Panepinto, Omagbemi, Tappa, Ndiaye, Troncino. All. Silvestro De Lucia

ARBITRO: Francesco Ponzetto di Genova

ASSISTENTI: Giulio Fantino di Savona e Luca Prastaro di Genova