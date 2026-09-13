Eccellenza, la Cairese travolge il Vallescrivia: 6-2 in un tempo per la squadra di Buttu

Cairo Montenotte. Segnare sei gol in un tempo non è da tutti i giorni. Ci è riuscita la Cairese di mister Pietro Buttu che, dopo una prima frazione sullo 0-0, ha fatto la voce grossa andando a chiudere la pratica in poco tempo. Al 49′ il gol di testa di Gulli, al 51′ l’infilata del man of the match Oubakent, al 55′ e 64′ le due reti messe a segno da un buon Graziani, al 75′ il giovane Di Lucia e a chiudere Alessandro Casazza. Le marcature del Vallescrivia sono arrivate con Ranasinghe e Meloni negli ultimi dieci minuti di gioco.

Una buona prova per la squadra valbormidese che soprattutto nel secondo tempo ha dimostrato tutta la propria freddezza quando si muove in campo aperto, occupando bene gli spazi con grande tenacia e muovendosi con intelligenza nello spartito iniziale. Bene anche i tanti giovani lanciati dal tecnico ingauno durante la partita, tra i quali Emanuele Di Lucia che entra nel tabellino dei marcatori. Primi tre punti conquistati tra le mura amiche del Cesare Brin, domenica prossima la trasferta contro la Sammargheritese.

La cronaca

CAIRESE-VALLESCRIVIA 6-2 (49′ Gulli, 51′ Oubakent, 55′, 64′ Graziani, 75′ Di Lucia, 78 Casazza A; 83′ Ranasinghe, 89′ Meloni)

90′ Finisce senza recupero: 6-2 per la Cairese.

89′ Meloni segna il 6-2: pallonetto che supera Bodrato. Piccolo calo nel finale da parte dei gialloblù.

84′ Bella avanzata di Cerioni, riceve Graziani che calcia verso la porta dopo essere entrato in area: pallone sporcato che non supera la linea di porta.

83′ Gol del Vallescrivia. Impreciso Bodrato in presa, sulla respinta Ranasinghe insacca in rete.

80′ Baruffa in campo, coinvolto anche Graziani che viene ammonito.

79′ Fuori Gulli, dentro Gaiezza nella Cairese. Fuori Grani, dentro Watara nel Vallescrivia

78′ Casazza A! E sono sei! Cross su punizione di Anselmo, colpo di testa di Casazza che spedisce la sfera verso la porta: è 6-0?

76′ Applausi per Oubakent che lascia ilcampo al giovane Cerioni.

75′ Quinto gol della Cairese! A segno anche il giovane Di Lucia! Altro strappo decisivo di Oubakent, pallone dal lato opposto per Di Lucia che controlla, entra in area e insacca in rete.

73′ Vallescrivia psicologicamente colpito dai quattro gol dei gialloblù arrivati nel giro di venti minuti. Il primo tempo era stato particolarmente equilibrato, ma la Cairese è rientrata in campo con il piglio giusto riuscendo a infilare con maggiore incisività le linee difensive. Tra i migliori in campo Oubakent, con e senza la palla è tanta la disponibilità del numero 10 valbormidese. Davanti c’è un Thomas Graziani on fire sul lato realizzativo.

70′ Fuori Turone, dentro Di Lucia nella Cairese.

68′ Fuori Liguori, dentro Basciano nel Vallescrivia.

65′ Fuori Gandolfo, dentro Sancinito nella Cairese

64′ Poker targato Graziani! L’attaccante colpisce al volo un cross sulla destra e spedisce la sfera all’angolino. Valbormidesi in grande spolvero.

57′ Fuori Matera, dentro Piroli nel Vallescrivia. Prova a dare una scossa il tecnico Olivieri. La Cairese è rientrata molto forte dagli spogliatoi.

56′ Fuori Capra, dentro Anselmo nella Cairese.

55′ Cairese on fire! Arriva il tris firmato Graziani! Bella avanzata di Oubakent, pallone in mezzo e il numero 25 tocca per il “palo-gol”.

52′ Dentro Cartiere per Campolo, Sgambelluni per Ramos

51′ Oubakent! Il raddoppio della Cairese! Azione in ripartenza dove il numero 10 viene lanciato centralmente a rete: freddezza a tu per tu con Ballarino e gol, 2-0 Cairese.

49′ Gulli! Avanti la Cairese! Colpo di testa vincente in mischia da parte del centrocampista gialloblù che porta in vantaggio i suoi.

Si riparte!

Ritornano in campo le squadre. Intanto “riappacificazione” tra Capra e la terna per la tanto decisione contestata del gol annullato a Oubakent. Nessun cambio tra le due formazioni.

Secondo tempo

45’+1′ Finisce il primo tempo: 0-0 tra Cairese e Vallescrivia. Proseguono le proteste dei gialloblù per il fuorigioco assegnato da Amadei sul gol di Oubakent. Capra furioso con arbitro e guardalinee.

45′ Inserimento in area di Oubakent con gol al volo ma è ancora fuorigioco. Sull’azione successiva cade a terra un giocatore ospite che reclama il rigore: per l’arbitro non c’è niente. Un minuto di recupero.

42′ Ranasinghe si avventa verso l’area di rigore, Bovwri lo stende prima di entrarvi: calcio di punizione e cartellino in arrivo per il capitano gialloblù. Batte lo stesso Ranasinghe…pallone altissimo.

41′ Si abbassa Capra a ricevere il pallone a centrocampo. Il Vallescrivia chiude molto bene gli spazi, Buttu chiede di muovere veloce la sfera.

40′ Cinque minuti alla fine del primo tempo.

34′ Conclusione da fuori di Gulli, para Ballarino e sulla respinta arriva il gol di Graziani. Ancora una volta, tuttavia, si alza la bandierina del primo assistente: gol annullato.

31′ La Cairese sta sbagliando i passaggi nella fase di rifinitura, quelle scelte che poi sono decisive per la creazione di occasioni da gol. Vallescrivia molto ordinato, gli ospiti provano ad infilare i gialloblù rompendo le linee.

29′ Rischio per la Cairese che subisce un lancio dalle retrovie che arriva direttamente a Ranasinghe dentro l’area di rigore. Bravo Bodrato in uscita, ma c’era una posizione irregolare. Si infuria Buttu.

28′ Altra conclusione di Graziani bloccata dal portiere ospite.

26′ Boveri innesca in corsa Graziani che va alla conclusione parata da Ballarino. L’assistente però alza la bandierina.

24′ Occasione Cairese! Pallone filtrante per Graziani che dentro l’area serve a rimorchio Capra che prova in pallonetto improvviso: vola sulla traversa Ballarino, parata provvidenziale.

22′ Molto versatili i giocatori di centrocampo della Cairese: tanto sacrificio e dinamismo senza palla.

17′ Merialdo steso fallosamente da Turone” il numero 5 gialloblù è il primo ammonito dall’incontro.

13′ Cross pericoloso di Gandolfo sulla sinistra: Capra e Freccero non riescono ad intercettare da pochi passi.

11′ Occasione Cairese! Bella palla a palombella di Oubakent che su calcio di punizione serve Capra in area. Il numero 7 controlla bene la sfera ma non riesce a trovare il tempo giusto per andare alla conclusione immediata. La difesa ospite mura in corner il suo successivo tentativo.

5′ Primi minuti ad alta intensità. La Cairese parte con una sorta di 3-4-2-1, con Capra, Graziani e il supporto di Oubakent a muoversi in fase offensiva. Importanti gli inserimenti del giovane Freccero.

Si parte!

Primo tempo

Le formazioni

Cairese: 12 Bodrato, 13 Casazza L, 4 Boveri, 5 Turone, 6 Gandolfo, 7 Capra, 10 Oubakent, 16 Gulli, 19 Casazza A, 21 Freccero, 25 Graziani. A disposizione: 1 Barroero, 2 Sancinito, 11 Anselmo, 13 Moscino 14 Cerioni, 17 Di Lucia, 18 Gaiezza, 26 Trezhnjeva, 30 Bronzino. Allenatore: Buttu.

Vallescrivia: 1 Ballarino, 2 Matera, 3 Grani, 4 Zunino, 5 Pirozzi, 6 Merialdo, 7 Liguori, 8 Ramos, 9 Ranasinghe, 10 Meloni, 11 Campolo. A disposizione: 12 Bon, 13 Tamberi, 14 Watara, 15 Cartieri, 16 Leto, 17 Sgambelluni, 18 Basciano, 19 Camera, 20 Piroli. Allenatore: Oliviero.

Arbitra Perassolo di Novi Ligure, coadiuvato da Amadei (Genova) e Fantino (Savona).

Cairo Montenotte. La Cairese è pronta a iniziare il proprio cammino in Eccellenza. Tra poco prenderà il via la prima giornata di campionato, con i gialloblù attesi dalla sfida contro il Vallescrivia, neopromosso nel massimo campionato regionale dopo la vittoria nella finale playoff contro il Savona. La squadra di Buttu arriva all’appuntamento dopo l’utile doppio confronto di coppa proprio contro gli Striscioni e va ora a caccia dei primi tre punti stagionali, con l’obiettivo di partire subito con il piede giusto.