La bella vita da mediani: Cairese 2 – Rivasamba 0, segnano Gulli e Turone

Cairese 2 (13′ Gulli, 43′ Turone) – Rivasamba 0

Sette punti dopo tre giornate. Funziona bene la Cairese di mister Buttu, schierata con il 4-2-3-1 in fase offensiva e con il 4-4-2 in fase difensiva. I gialloblù creano di più del Rivasamba e trovano i goal con i centrocampisti Gulli e Turone, entrambi letali con conclusioni dal limite nel primo tempo. Turone subentrato a Capra dopo pochi minuti. Il fantasista ha avuto in settimana un problema al piede, vescica, che ne ha compromesso la settimana. Domenica prossima, sfida alla Genova Calcio. Qui la situazione dopo la terza giornata.

La cronaca minuto per minuto

90’+3 Finisce qui. Vittoria meritata della Cairese: i gialloblù si portano a quota sette punti in classifica dopo tre giornate. Domenica prossima trasferta sul campo della Genova Calcio.

89′ Gulli esce tra gli applausi, dentro Gaiezza.

87′ Buttu dà spazio a Di Lucia, entra al posto di Graziani. Il Rivasamba inserisce Menini per Lombardi. Non la miglior giornata per l’ex Lavagnese.

83′ Sancinito al posto di Oubakent nella Cairese.

80′ Bella iniziativa personale di Oubakent, si incunea in area arrivando sul fondo, conquista un corner. Angolo battuto da Anselmo, Turone la rimette al centro ma la difesa orange libera.

76′ Massaro al posto di Cusato nel Rivasamba. Poi Bucur al posto di Defilippi.

72′ Contropiede della Cairese che riparte con tantissimi uomini, ma il passaggio di Gandolfo è mal calibrato.

71′ Anselmo perde un contrasto con Garibotto, poi prova a rimediare ma commette fallo. Ammonito.

68′ Saitta al posto di Dall’asta nel Rivasamba.

64′ Cambi: esce Bacigalupo ed entra Garibotto nel Rivasamba mentre nella Cairese l’under Freccero lascia spazio a Campisi, il nuovo centravanti gialloblù annunciato negli scorsi giorni.

61′ Rivasamba pericoloso: cross di Lepera, testa di Cusato. Colpo ravvicinato ma Bodrato legge bene para in tuffo. A calciatori invertiti, gli orange sarebbero stati più pericolosi vista la stazza di Lepera.

58′ Grande intervento in scivolata di A. Casazza, che anticipa l’attaccante consentendo a Graziani poi di calciare dal limite. Tiro deviato in angolo.

56′ Cusato calcia bene la punizione. Il pallone scende centralmente, Bodrato smanaccia mandando sopra alla traversa.

55′ Lepera anticipa Boveri e viene steso. Ammonito il capitano della Cairese.

49′ Ripartenza del Rivasamba, cross di Lombardi. Legge bene Boveri che, di testa, sventa il possibile pericolo.

48′ Recupero palla alto della Cairese, che poi costruisce bene: Gandolfo, Freccero e poi Turone, il cui cross scavalca Cammarota sbattendo poi sull’esterno della rete dietro alla traversa.

46′ Si riparte. Piede alto di Graziani, ammonito.

Secondo tempo

45’+1 Si chiude il primo tempo. Nel complesso, vantaggio meritato dei gialloblù, anche se il Rivasamba ha dimostrato di poter essere pericoloso.

43′ Turone raddoppia per la Cairese! Il neoentrato punta l’area, si sposta il pallone dando l’impressione di volere “aprire” il tiro, invece lo chiude calciando verso il palo più vicino sorprendendo Cammarota.

39′ Gulli piede caldo. Calcia dalla distanza ma il pallone non scende abbastanza.

34′ Lancio dalla retrovie. Lepera scatta alle spalle della difesa con Boveri che prova a tallonarlo. L’arbitro fischia fuorigioco prima che l’attaccante tiri mettendo in rete.

33′ Tocco sotto di Gulli che manda in porta Turone. Cammarota esce bene anticipando l’incursore gialloblù.

31′ Grande azione della Cairese: Boveri lancia Oubakent che stoppa e serve A. Casazza in inserimento. Cross al centro dove Turone calcia all’altezza del dischetto. Viene murato, solo accenno di protesta per un possibile tocco di mano avversario.

30′ Risponde la Cairese. Oubakent si accentra e tira dal limite. Cammarota respinge con i pugni il tiro centrale. Freccero prova al volo ma il tentativo termina alto.

29′ Ancora Rivasamba: azione costruita bene sulla sinistra, Lombardi si presenta nel cuore dell’area e calcia a botta sicura. Lorenzo Casazza si immola murando il tiro.

27′ Ecco il Rivasamba! Pallone spiovente, Boveri sbaglia l’intervento consentendo a Lepera di calciare a incrociare da appena dentro l’area. Pallone che però si spegne sul fondo.

26′ Il Rivasamba non riesce a essere pericoloso: cross dalla sinistra, Anselmo legge bene e prolunga di testa. In agguato c’era Lombardi.

21′ La Cairese sfrutta bene l’ampiezza. Freccero intercetta sulla destra e apre a sinistra per la corsa di Anselmo. Cross al centro. Graziani si “avvita” e indirizza di testa verso il palo lontano. Pallone fuori.

19′ Capra esce dolorante, al suo posto Turone. Il fantasista ha provato a essere della partita nonostante una vescica sotto al piede.

13′ Gulli porta avanti la Cairese! Capra scarica al limite dell’area. Botta potentissima del centrocampista che si insacca a mezza altezza alla sinistra del portiere. Terzo goal in campionato in tre partite per il centrocampista.

11′ Cairese vicina al goal! Graziani conduce palla centralmente, dribbling secco e si presenta a tu per tu con Cammarota. Bellissima azione ma chiusa con un tiro debole e rasoterra che il portiere blocca in uscita.

10′ Defilippi vince un contrasto con Freccero e fa partire un cross che rischia di ingannare Bodrato leggermente fuori dalla porta. Palla sul fondo.

La Cairese difende con lo schema 4-4-2 mentre in fase offensiva Oubakent e Freccero si alzano al livello di Capra con la squadra che assume l’assetto 4-2-3-1. Modulo 4-3-3 per il Rivasamba

1′ Si parte. La Cairese con la tradizionale divisa gialloblù incaricata del calcio di inizio. I gialloblù conquistano subito una punizione laterale con Anselmo. La battuta al centro viene respinta dalla difesa levantina.

Primo tempo

Cairese: 12 Bodrato, 3 Casazza Lorenzo, 4 Boveri, 6 Gandolfo, 11 Anselmo, 21 Freccero, 19 Casazza Alessandro, 16 Gulli, 10 Oubakent, 7 Capra, 25 Graziani. A disposizione: 1 Barroero, 2 Sancinito, 5 Turone, 13 Moscino, 14 Cerioni, 17 Di Lucia, 18 Gaiezza, 24 Ganduglia, 29 Campisi. Allenatore: Pietro Buttu.

Rivasamba: 1 Cammarota, 2 Bacigalupo Giacomo, 3 Sanguineti, 4 Defilippi, 5 Bacigalupo Federico, 6 Di Lisi, 7 Dall’Asta, 8 Bagnato, 9 Petracca Lepera, 10 Lombardi, 11 Cusato. A disposizione: 12 Assalino, 13 Codda, 14 Garibotto, 15 Bucur, 16 Saitta, 17 De Francesco, 18 Solari, 19 Massaro, 20 Menini. Allenatore: Yari Cossentino.

Arbitro: Rodolfo Corellino (Genova). Assistenti: Samuele Marchetti (Chiavari) e Lorenzo Trucco (Imperia).

Cairo Montenotte. Sfida tra la Cairese, retrocessa dalla Serie D, e il Rivasamba, squadra che da qualche stagione lotta per il vertice dell’Eccellenza. I gialloblù padroni di casa arrivano al match con quattro punti dopo due giornate: vittoria roboante, 6 a 2 contro il Vallescrivia, e pareggio in rimonta da 2-0 a 2-2 in trasferta contro la Sammargheritese. La formazione del levante ligure, invece, di punti ne ha tre. Li ha conquistati in Val Bormida ribaltando il punteggio contro la Carcarese, vittoria per 2-1. La settimana scorsa, i calafati hanno perso di misura, 1-0 in casa del Pietra Ligure. Nella Cairese, subito convocato il nuovo acquisto Campisi, attaccante classe 2008 scuola Chievo Verona. Panchina interamente composta da “under” quella di mister Pietro Buttu, eccezion fatta per Sancinito e Turone. Sembrava poter trovare posto tra i convocati Hernandez, reduce da un infortunio, ma non figura in distinta. Giornata “ricca” per la Val Bormida ma la contemporaneità con Carcarese-Molassana (live qui) e con Millesimo – Lascaris (live qui) di certo non favorisce la cornice di pubblico sui tre campi.