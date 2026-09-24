Eblig, Luca Costi torna alla presidenza. Federico Vesigna nuovo vicepresidente

Liguria. Luca Costi è il nuovo presidente di Eblig, l’Ente Bilaterale Ligure. Al suo fianco, Federico Vesigna assume l’incarico di vicepresidente.

Costi torna alla guida dell’Ente, di cui era stato eletto presidente per la prima volta nel 2011. Segretario regionale di Confartigianato Liguria e Genova, ha maturato una lunga esperienza nella rappresentanza delle micro e piccole imprese, nelle relazioni sindacali e nel confronto con le istituzioni.

Federico Vesigna, già segretario generale della Cgil Liguria e attuale presidente del Caaf Cgil Liguria, viene eletto per la prima volta vicepresidente di Eblig.

Il rinnovo dei vertici conferma la natura paritetica di Eblig, costituito nel 1994 dalle associazioni di categoria dell’artigianato e dalle organizzazioni sindacali a livello regionale. L’Ente rappresenta la sede stabile di confronto tra imprese e lavoratori del comparto e opera sui temi del welfare, dell’occupazione, della formazione, dell’apprendistato e della sicurezza sul lavoro.

A Eblig aderiscono circa 7 mila imprese artigiane e 30 mila lavoratori. Nel 2026 l’Ente ha stanziato oltre 750 mila euro per sostenere aziende e dipendenti attraverso contributi destinati, tra gli altri, all’occupazione, alla maternità, alla formazione, alla sicurezza, all’innovazione e al contrasto dei maggiori costi energetici. Le richieste presentate hanno coinvolto 900 imprese e 1.250 lavoratori.

“Assumo questo incarico con senso di responsabilità e ringrazio le parti sociali per la fiducia – dichiara Luca Costi –. Conosco bene l’Ente, che ho già avuto l’onore di presiedere, e sono convinto che oggi la bilateralità abbia un ruolo ancora più importante: trasformare il confronto tra le rappresentanze in risposte concrete, tempestive e accessibili per imprese e lavoratori. Vogliamo rafforzare gli strumenti dedicati al welfare, alla formazione, all’apprendistato, alla sicurezza e alla qualità dell’occupazione, accompagnando il sistema artigiano nelle trasformazioni economiche, tecnologiche e professionali”.

“L’Eblig rappresenta un prezioso strumento di promozione, valorizzazione e tutela del lavoro nelle imprese artigiane – prosegue Vesigna –. La Liguria dispone di un patrimonio di lavoratori e imprese che meritano attenzione e sostegno. Il nostro obiettivo sarà rendere l’Ente ancora più vicino ai territori, far conoscere maggiormente le opportunità disponibili e costruire interventi capaci di rispondere ai bisogni reali dei lavoratori e delle imprese”.

“Ringraziamo la presidente uscente Laura Viacava, il vicepresidente Claudio Donatini e il Direttore Roberta Cavicchioli il per il lavoro svolto e per l’impegno con cui hanno guidato EBLIG negli scorsi tre anni” concludono Costi e Vesigna.

La nuova presidenza lavorerà per consolidare Eblig come punto di riferimento dell’artigianato ligure e come luogo di dialogo, progettazione e intervento condiviso, rafforzando la capacità dell’Ente di sostenere la competitività delle imprese, la tutela dei lavoratori e la qualità del lavoro.