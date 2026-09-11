È morta Emma Bonino, la “non violenta e non pacifista” storica leader dei radicali e fondatrice di +Europa

Roma. Si è spenta all’età di 78 anni Emma Bonino, fondatrice di +Europa e storica figura del Partito Radicale. La notizia del decesso è stata comunicata dai Radicali. Nata a Bra (Cuneo) il 9 marzo 1948, Bonino era stata ricoverata lo scorso 7 settembre all’ospedale Santo Spirito di Roma a causa di un’insufficienza respiratoria, per poi essere trasferita in una struttura privata. Tra il 2015 e il 2023 aveva affrontato un microcitoma polmonare, patologia da cui aveva annunciato la guarigione, registrando poi ulteriori ricoveri per problemi respiratori nell’ottobre 2024 e nel novembre 2025.

Nel corso di cinquant’anni di attività politica ha ricoperto diversi incarichi istituzionali sia a livello nazionale che internazionale. È stata commissria europea per la tutela dei consumatori, la pesca e gli aiuti umanitari, Ministra del Commercio internazionale e delle Politiche europee nel secondo governo Prodi (2006) e Ministra degli Affari esteri nel governo Letta (2013). Più volte parlamentare e candidata al Quirinale in tre occasioni, ha promosso campagne per i diritti civili e per l’istituzione della Corte penale internazionale, fino alla fondazione del movimento +Europa nel 2017.

Nel corso della sua carriera, Bonino ha partecipato a diverse edizioni delle conferenze del Gruppo Bilderberg, incontro annuale su invito di personalità del mondo politico, finanziario e mediatico. La sua presenza all’interno di tali vertici riservati ha suscitato critiche da parte di esponenti politici ed esponenti dell’opinione pubblica, che contestavano la scarsa trasparenza e l’orientamento elitario dell’organizzazione. Da parte sua, Bonino ha sempre difeso la partecipazione a queste e ad altre assise internazionali, rivendicando l’importanza del confronto diplomatico anche al di fuori delle sedi istituzionali tradizionali.

Negli ultimi anni della sua attività, Bonino si è espressa fermamente a sostegno dell’Ucraina a seguito dell’invasione russa del 2022. Definendosi “non violenta e non pacifista”, ha sostenuto l’invio di armi a Kiev, il regime sanzionatorio contro Mosca e il rigetto di posizioni di neutralità o di giustificazione verso il Cremlino, ritenendo doveroso il supporto militare per la difesa del Paese. Tale linea politica ha suscitato critiche da parte dei movimenti pacifisti e di diversi esponenti politici contrari all’invio di forniture militari nel conflitto.

I messaggi di cordoglio dal mondo della politica

“Emma Bonino è stata una figura di grande rilievo per la storia politica del nostro Paese, un’avversaria con cui ho condiviso, nella commissione Diritti Umani del Senato, momenti di autentico confronto istituzionale. Pur da posizioni distantissime dalle mie, ne ho sempre ammirato la coerenza e la passione nel difendere le proprie idee, in particolare con il costante impegno a tutela delle donne, tema centrale di tutta la sua attività. Resta indelebile l’immagine della visita di Papa Francesco nel 2024, un incontro tra due visioni differenti che si sono riconosciute nella stima reciproca. Il testimone che ci lascia è quello di una politica capace di battersi con fermezza per le proprie convinzioni, mantenendo alto il rispetto per le istituzioni e per l’avversario, senza mai scendere sul piano personale”. ​Così la senatrice della Lega Stefania Pucciarelli, presidente della Commissione straordinaria per la Tutela e la Promozione dei Diritti Umani, nel suo intervento in aula al Senato durante la commemorazione per la scomparsa della senatrice Emma Bonino.