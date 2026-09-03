Finale Ligure. A poche ore dal tragico ritrovamento di via dei Forti di Legnino, iniziano ad emergere i contorni del dramma familiare che si è consumato nella notte appena trascorsa.

Le vittime sono Paola Siri, architetta, il marito Daniele Baruzzo, che lavorava in Bitron a Savona, ed il figlio 15enne della coppia, Mattia, studente e calciatore del Finale FC.

Una tragedia immensa che ha lasciato increduli amici e conoscenti, molti dei quali si sono radunati nei pressi dell’abitazione fin dal primo pomeriggio per cercare di capire quanto accaduto.

Secondo quanto ricostruito finora dagli inquirenti, i colpi di arma da fuoco sarebbero stati esplosi nel corso della notte, ma l’allarme è scattato soltanto poco prima di mezzogiorno e mezza, quando sul posto sono tempestivamente intervenuti i carabinieri, l’automedica del 118 e i militi della Croce Bianca di Borgio Verezzi, che purtroppo non hanno potuto far altro che constatare il decesso dei tre familiari.

L’ipotesi maggiormente accreditata dalle forze dell’ordine resta quella dell’omicidio-suicidio: Baruzzo avrebbe impugnato una pistola sparando contro la moglie e il figlio per poi rivolgere l’arma contro se stesso e togliersi la vita.

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Colpi di arma da fuoco, paura a Finale

A confermare il drammatico gesto, pare sia stato trovato anche un biglietto lasciato dall’uomo. Stando a quanto riferito da persone vicine alla famiglia, tra pochi giorni sarebbero dovuti partire per una vacanza in crociera.