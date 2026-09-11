Dramma a Cengio, un’overdose stronca la vita della giovane mamma Alexandra Bardelle

Cengio. E’ stata dichiarata la sua morte cerebrale nella giornata di ieri, 10 settembre, all’ospedale San Paolo di Savona dopo alcuni giorni di agonia: è finita così tragicamente la vita della giovane Alexandra Bardelle, residente a Cengio, che avrebbe compiuto 21 anni il prossimo 29 settembre e già madre di una bimba di tre anni.

Lo scorso weekend la ragazza si trovava a Laigueglia per una serata con il suo compagno quando si è sentita male in seguito all’assunzione di alcol e sostanze stupefacenti. Questo è quanto trapela dall’inchiesta aperta dalla Procura di Savona: sono infatti in corso le indagini per capire chi le abbia fornito il mix letale di droga, potrebbe infatti trattarsi di una dose tagliata male ma soprattutto si vuole far luce sulle ultime ore di vita della ragazza.

La sera del grave malore Alexandra è stata soccorsa e trasportata al Santa Corona di Pietra Ligure, poi trasferita nel nosocomio savonese nel reparto di Rianimazione in cui, però, non si è più svegliata.

Di origini brasiliane, la ventenne viveva in Valbormida da alcuni anni con i genitori e il fratello ed era conosciuta per aver lavorato in un bar di Millesimo. La famiglia, dopo aver autorizzato l’espianto degli organi, ora chiede chiarezza, ovvero vuole sapere cosa sia successo quella notte.

Il sindaco di Cengio Francesco Dotta esprime cordoglio e vicinanza: “Non la conoscevo di persona ma è un lutto pesante per tutta la comunità, in cui si piange una ragazza giovane, per di più madre di una bimba piccola. Mi auguro che per la figlioletta il futuro sia meno doloroso e le riservi un percorso sereno”.