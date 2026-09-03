Donna scomparsa a Ortovero, continuano le ricerche: in campo anche droni e unità cinofile

Ortovero. Proseguono senza sosta le ricerche della donna scomparsa ieri pomeriggio a Ortovero.

Secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe allontanata volontariamente dalla propria abitazione intorno alle 15 di ieri (2 settembre).

A chiamare i soccorsi sono stati i familiari: sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco.

Sul posto operano il personale del distaccamento di Albenga, le unità cinofile e i droni. Per coordinare le operazioni di ricerca è stato allestito l’UCL (postazione mobile utilizzata sul campo per interventi di soccorso complessi o di lunga durata).