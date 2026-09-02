Donna aggredita dal compagno a Noli: trasportata in ospedale

Noli. Intervento delle forze dell’ordine e del personale sanitario a Noli questa notte a seguito di un’aggressione in una camera d’hotel. Secondo quanto ricostruito, una donna sarebbe stata colpita dal compagno nella struttura alberghiera nella quale alloggiavano.
La chiamata ai soccorsi è scattata poco prima dell’una. Immediato l’intervento dei militi della Croce Bianca di Noli e di una pattuglia dei carabinieri di Savona.
Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, la donna è stata trasportata in codice giallo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.
I militari sono al lavoro per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.
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