Don Macchioli e don Ippolito nuovi parroci a Vado Ligure e Savona

Vado Ligure. Dopo l’ingresso di don Giuseppe Noberasco come nuovo parroco di San Giuseppe in Savona, in sostituzione di don Gabriele Semeraro e di cui ha scritto il blog diocesano il Nuovo Letimbro, è ora la volta di altri due presbiteri.

Domenica 6 settembre alle ore 11 le comunità di San Giovanni Battista in Vado Ligure, Nostra Signora della Visitazione in Porto Vado, Nostra Signora Regina della Pace in Valle di Vado, Sant’Ermete e San Maurizio in Segno accoglieranno don Adolfo Macchioli con la celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo Calogero Marino nella parrocchiale di Vado Ligure. Don Macchioli manterrà la titolarità di San Martino Vescovo in Bergeggi, dove risiede.

Lo stesso giorno alle 18 don Giuseppe Ippolito, che lascerà proprio Vado Ligure, farà il suo ingresso nella Parrocchia Santi Giovanni Battista e Andrea Apostolo, nel centro storico di Savona, di cui attualmente tiene la reggenza lo stesso monsignor Marino dopo la morte di don Piero Giacosa.

In ottobre ancora tre avvicendamenti. Don Francesco Cotta, attualmente vicario ad Albissola Marina e Albisola Capo, “entrerà” nelle parrocchie savonesi San Dalmazio Martire e San Bernardo. Don Camillo Podda, già titolare delle due comunità della valle del Letimbro, diventerà rettore della Cattedrale Nostra Signora Assunta e rettore della Chiesa San Raffaele al Porto. Don Danilo Grillo, restando titolare di Spotorno e Tosse, inizierà il suo ministero di parroco di San Pietro in Noli e dei Santi Pietro e Paolo in Voze.