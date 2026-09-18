Dolcissima Pietra, SportUp a Savona, musica classica e mostre: ecco gli eventi da non perdere nel weekend

Savonese. Questo weekend torna uno degli eventi più attesi della riviera di Ponente, ovvero Dolcissima Pietra dedicato all’esposizione di dolci, vini, laboratori ed eccellenze enogastronomiche, affiancato dal suo contenitore culturale Bellissima. A Savona invece il centro si trasforma per due giorni in un’arena sportiva a cielo aperto con il ritorno di SportUp, manifestazione dedicata alle realtà sportive cittadine con dimostrazioni e prove gratuite. Non solo buon cibo e sport, nel weekend sarà protagonista anche la musica con diversi concerti tra cui il Voxonus Festival a Vado, il Festival Musicale Internazionale di Savona e l’orchestra del Carlo Felice che arriva a Laigueglia. Non mancheranno infine mostre d’arte ed altri eventi culturali. Ma ora entriamo nel dettaglio degli appuntamenti da non perdere nel fine settimana.

TORNA DOLCISSIMA PIETRA

Sabato 19 e domenica 20 settembre 2026 torna a Pietra Ligure la ventiduesima edizione di Dolcissima Pietra, l’evento di riferimento dedicato all’esposizione di dolci, vini, laboratori ed eccellenze enogastronomiche, affiancato dal suo contenitore culturale Bellissima.

L’edizione 2026 ruoterà attorno al tema guida “Dolce come un gesto d’Amore”, un invito a riscoprire il valore dei gesti semplici, dell’attenzione verso l’altro, della cura del territorio e della tradizione.

A fare da filo conduttore al palinsesto culturale sarà invece la rassegna “Dolci Radici – Storie di persone e luoghi che sono diventati protagonisti nel mondo”.

L’inaugurazione ufficiale si terrà sabato 19 settembre alle ore 10.30 in Piazza San Nicolò con il taglio del nastro alla presenza delle Autorità.

Il palcoscenico di Piazza San Nicolò ospiterà per tutto il fine settimana i Meeting della dolcezza, con un ricchissimo calendario di appuntamenti:

Show Cooking & Tradizioni: Gli Chef Francesco Impieri (Presidente Ass. Cuochi Savona) e Alessandro Dentone (Presidente Unione Regionale Cuochi Liguri) proporranno show cooking dedicati alle “Dolci Tradizioni” e al tema 2026 (sabato e domenica alle 10.30 e alle 16.30).

Degustazioni guidate: Ampio spazio ai prodotti del territorio e alle eccellenze italiane, dalle degustazioni di vini tra Langhe, Roero e Monferrato (Az. Agr. Aldo Massano), al gelato artigianale (Peccati di Gola Tarocco di Pietra Ligure), fino alle birre artigianali del Birrificio 44 di Albenga, le preparazioni a base di miele ed Enertam (Az. Agr. Mortara Giuseppe), i “Basin’d Vila” (Dolci e Cioccolato Mainero), i cocktails analcolici e alcolici con sciroppo M’Agrado a cura di Ottavia Castellaro e le specialità tradizionali come la torta di nocciole e il Tartufino di Cosseria De.Co (Dolci Manie).

Qui il programma in dettaglio della manifestazione

A SAVONA C’E’ SPORTUP

Tre giorni per raccontare lo sport, valorizzare il tessuto associativo della città e trasformare Savona in un grande spazio aperto di partecipazione. Dal 18 al 20 settembre torna SportUp Savona 2026, la manifestazione che riunisce oltre 80 società e associazioni e porta sport, attività, esibizioni e iniziative nel cuore della città.

Piazze, strade, impianti e spazi commerciali diventeranno luoghi di incontro e di pratica sportiva, con un programma capace di coinvolgere generazioni diverse e discipline molto differenti: dagli sport più conosciuti alle attività più originali, passando per danza, arti marziali, discipline paralimpiche, attività cinofile, fitness, sport acquatici e iniziative dedicate ai più piccoli.

Un appuntamento che negli anni è cresciuto insieme al movimento sportivo savonese, diventando un momento riconoscibile dell’inizio della nuova stagione.

CINQUE ANNI DI CRESCITA

«In questi 5 anni SportUp ha continuato a crescere, coinvolgendo sempre più società sportive. Oramai è riconosciuta da tutti come la festa dello sport savonese e l’appuntamento di avvio stagione. Lo sforzo per la sua realizzazione è importante e di questo ringrazio gli organizzatori Marzia Pistacchio e Nico Amoroso, però altrettanto importante è ogni volta il risultato, che dimostra la vitalità e l’energia del movimento sportivo savonese».

È il commento dell’assessore allo Sport Francesco Rossello, che sottolinea il percorso compiuto dalla manifestazione e il valore della rete di società e associazioni che contribuiscono alla sua realizzazione.

«SportUp rappresenta un’occasione importante per portare questa ricchezza direttamente nelle strade e nelle piazze, avvicinando i cittadini allo sport e dando visibilità al lavoro quotidiano di società, tecnici, volontari e atleti».

VENERDÌ 18 SETTEMBRE: LA CITTÀ APRE LA MANIFESTAZIONE

SportUp prenderà il via venerdì 18 settembre.

La mattinata sarà dedicata alle scuole con la School of Sport, allo Stadio Valerio Bacigalupo, dalle 9 alle 12: un momento pensato per avvicinare bambini e ragazzi alle diverse discipline sportive attraverso attività e dimostrazioni.

Alle 18, da Piazza Sisto IV, partirà la grande parata inaugurale. Le oltre 80 società e associazioni partecipanti sfileranno insieme fino a Piazza Diaz, dove la cerimonia di apertura sarà accompagnata dall’esibizione dei “Nati da un Sogno”.

Sarà il momento ufficiale di apertura di una tre giorni che coinvolgerà l’intera città.

SABATO E DOMENICA SAVONA SCENDE IN CAMPO

Sabato 19 e domenica 20 settembre il cuore di Savona sarà animato dalle attività di SportUp.

Piazza Sisto IV, Piazza Pertini, Via Manzoni, Via Astengo, Corso Italia, Via Ratti e il Centro Commerciale Il Gabbiano ospiteranno dimostrazioni, esibizioni, prove e attività sportive.

Il programma comprende calcio, basket, volley, baseball, rugby, football americano, judo, karate, kung fu, pugilato, scherma, pattinaggio, atletica, golf, tiro con l’arco, canottaggio, danza, fitness, nordic walking e molte altre discipline.

Il pubblico potrà assistere alle dimostrazioni, incontrare atleti e tecnici e, dove previsto, partecipare direttamente alle attività.

Qui il programma completo della manifestazione

IL VOXONUS FESTIVAL A VADO LIGURE

Il Voxonus Festival fa tappa a Vado Ligure con l’atteso concerto “Architetture Barocche: l’Estro e la Regola”, in programma per sabato 19 settembre alle ore 21 presso la Chiesa di San Maurizio, nella frazione di Segno (Comune di Vado Ligure). L’appuntamento, negli ultimi anni programmato in occasione delle festività per il santo patrono, è ormai divenuto tradizione nel Voxonus Festival e fortemente voluto dall’Amministrazione comunale.

L’appuntamento porterà in scena un viaggio musicale nell’universo dell’”Estro Armonico” di Antonio Vivaldi, raccolta che segnò una svolta decisiva nella storia del concerto strumentale. Pubblicata ad Amsterdam nel 1711, l’opera “L’Estro Armonico” op. 3 rappresenta il manifesto della rivoluzione musicale vivaldiana: dodici concerti che fondono fantasia creativa e rigore formale, trasformando il dialogo tra strumenti in un vero teatro sonoro. Un equilibrio perfetto tra invenzione e architettura musicale, evocato già dal titolo della raccolta, dove “estro” e “armonia” convivono in una tensione continua.

Il programma offrirà una selezione di alcuni dei concerti più celebri della raccolta. Si aprirà con il Concerto n. 2 in Sol minore RV 578 per due violini, violoncello, archi e basso continuo, esempio emblematico della scrittura concertante vivaldiana, caratterizzata da intrecci serrati e slanci virtuosistici. Seguirà il Concerto n. 3 in Sol maggiore RV 310, affidato al violino solista, pagina luminosa che testimonia la nascita del moderno concerto solistico. Il percorso proseguirà con il Concerto n. 8 in La minore RV 522, celebre per il dialogo serrato tra i due violini, e con il Concerto n. 6 in La minore RV 356, dominato da un virtuosismo brillante e teatrale. A chiudere il programma sarà il monumentale Concerto n. 10 in Si minore RV 580 per quattro violini, violoncello, archi e basso continuo, forse il vertice dell’intera raccolta, tanto ammirato da Johann Sebastian Bach da essere trascritto nel celebre Concerto BWV 1065 per quattro clavicembali.

L’energia ritmica, i contrasti tra pieni orchestrali e interventi solistici, la forza della scrittura rendono ancora oggi queste pagine straordinariamente moderne. Non a caso il musicologo Alfred Einstein descrisse l’ascolto dell’”Estro Armonico” come “una ventata d’aria fresca che spalanca le finestre di una sala barocca”.

Qui i dettagli sul concerto

L’ORCHESTRA SINFONICA DEL CARLO FELICE A LAIGUEGLIA

Mozart in Chiaro Scuro a Laigueglia. Una serata dedicata alla grande musica classica nella splendida cornice della Chiesa di San Matteo. L’evento è in programma sabato 19 settembre alle 21 con l’Orchestra della Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova, diretta da Simone Ori.

Il concerto accompagnerà il pubblico in un affascinante viaggio musicale attraverso due celebri capolavori di Wolfgang Amadeus Mozart: la Sinfonia n. 33 K 319 e la Sinfonia n. 40 K 550. Un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica e per chi desidera vivere un’esperienza di grande emozione in uno dei luoghi più suggestivi del borgo. Ingresso libero e senza prenotazione fino a esaurimento posti.

Qui i dettagli sulla serata

A SAVONA NUOVO APPUNTAMENTO COL FESTIVAL INTERNAZIONALE DI MUSICA

Il concerto del 19 settembre, alle ore 21 nella Chiesa di S. Andrea, segna un nuovo capitolo della collaborazione tra il Festival Internazionale di Musica di Savona e l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia – Alta Formazione, un rapporto che negli anni ha portato in città alcuni dei giovani talenti più promettenti del panorama nazionale.

Protagonisti della serata saranno Matilde Agosti (violoncello) e Simone Sammicheli (pianoforte), duo stabile dal 2021 e già applaudito in sedi prestigiose in Italia e all’estero.

Il concerto propone un percorso affascinante nella musica strumentale italiana tra Ottocento e Novecento, accanto a uno dei capolavori cameristici di Brahms: Giuseppe Martucci, Alfredo Casella ed in particolare le Rimembranze di Arenzano di Angelo Mariani, che rappresentano un raro esempio di ispirazione ligure nella musica da camera ottocentesca. Un brano di grande interesse storico e musicale che il Festival propone nell’ottica di valorizzare il patrimonio culturale del territorio.

Matilde Agosti, genovese classe 1998, si è formata al Conservatorio “Niccolò Paganini” e ha debuttato come solista con l’Orchestra Verdi di Milano, la Kodaly Philharmonic e l’Orchestra del Teatro Carlo Felice. Allieva del M° David Geringas all’Accademia Chigiana, dal 2021 forma un duo stabile con Simone Sammicheli, con cui si è esibita in importanti sale europee e giapponesi.

Simone Sammicheli, diplomato con lode al Conservatorio “Niccolò Paganini”, ha proseguito gli studi all’Accademia di Pinerolo e all’Accademia Nazionale di Santa Cecilia con il M° Benedetto Lupo. Ha suonato in sedi di rilievo internazionale, dalla Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica alla Fenice di Venezia, fino alla Salle Cortot di Parigi e all’Istituto Italiano di Cultura di Tokyo. È stato semifinalista al Franz Liszt International Piano Competition di Utrecht.

Insieme, Agosti e Sammicheli formano un duo di grande affiatamento, capace di unire solidità tecnica, sensibilità interpretativa e una naturale eleganza nel repertorio cameristico.

Tutti i concerti sono ad ingresso libero e gratuito sino ad esaurimento posti

Info a segreteria@ensemblenuovemusiche.eu

o via WhatsApp al numero + 39 388 7963340

Qui tutte le informazioni sul concerto

A NOLI NUOVA “LECTURA DANTIS”

La Fondazione culturale S. Antonio di Noli organizza una “Lectura Dantis”, che si svolgerà sabato 19 settembre alle ore 21.15 nella suggestiva CAPPELLA di NS. SIGNORA delle GRAZIE sulla terrazza del medievale Vescovado di Noli.

Dal 2023 la Fondazione crea due appuntamenti annui con Dante e la Commedia:

‌in primavera ‘DANTE IN MUSICA’, con composizioni originali sui versi danteschi;

a fine estate la ‘LECTURA DANTIS’, a ricordo della sua morte il 13 settembre 1321 in Ravenna;

ogni edizione presenta innovazioni nelle formule e creatività nei contenuti.

La LECTURA di sabato 19 sarà focalizzata proprio sulla Cantica del Purgatorio, la più umana e appassionante, oltre che collegata profondamente a Noli.

I potenti versi del Poeta saranno accompagnati dalle note mistiche ed eterne di Johann Sebastian Bach: poesia e musiche ‘sovrannaturali’ fuse assieme, immerse negli effetti luminosi di centinaia di candele in una scenografia unica.

La voce calda e coinvolgente del noto, bravo ed eclettico attore Carlo DEPRATI dialogherà con il virtuosismo del violoncello solista del Raffaele OTTONELLO, dal Carlo Felice di Genova, seguendo le tracce dantesche del Prof. Stefano Casarino.

La direzione artistica è del Consigliere della Fondazione Matteo Peirone.

La LECTURA avverrà in un luogo emblematico della ‘Calla’, descritta e immortalata dal Poeta nei primi 27 Canti del suo Purgatorio secondo i più recenti studi danteschi.

Qui tutte le informazioni sulla serata

A LOANO TORNA LA FIERA DI SETTEMBRE

Si terrà domenica 20 settembre in Campo Cadorna, corso Roma e piazza Mazzini a Loano la tradizionale Fiera di Settembre, manifestazione che gode del patrocinio del Comune di Loano.

Per tutta la giornata decine di banchi proporranno i migliori capi di abbigliamento per uomo e donna, intimo, calzature, pelletteria, biancheria per la casa, oggettistica, giocattoli, prodotti enogastronomici e molto altro.

Dalle 5 del mattino e per la durata della manifestazione in corso Roma, nella parte centrale di Campo Cadorna (ad esclusione dei parcheggi riservati ai veicoli per le persone disabili) e nella parte lato mare di piazza Mazzini (nel tratto compreso tra corso Roma e la rampa di accesso alla stazione ferroviaria lato levante) è in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata per ogni categoria di veicoli. Divieto di circolazione in viale Libia (ad esclusione dei residenti) dalle 5 alle 9.30.

I mezzi provenienti da via Trento e Trieste non potranno proseguire verso via Martiri delle Foibe né in direzione del mare e dovranno necessariamente immettersi in corso Europa. Restano esclusi dal divieto i mezzi dei residenti diretti verso aree di sosta private con ingresso su via Martiri delle Foibe, mentre quelli circolanti sulla corsia sul lato monte di piazza Mazzini potranno svoltare esclusivamente a sinistra verso via Martiri delle Foibe.

Qui tutte le informazioni sull’evento

Questi sono solo alcuni degli eventi in programma per questo fine settimana, ma tanti altri sono presenti nella sezione Eventi di IVG.it, scoprili qui con una ricerca personalizzata.