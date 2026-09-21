Pietra Ligure. Si è chiusa con un bilancio ampiamente positivo l’ultima edizione di “Dolcissima Pietra” – affiancata dal contenitore culturale “Bellissima” -, la manifestazione che unisce l’eccellenza enogastronomica, l’artigianalità dolciaria, la bellezza del territorio e la cultura del buon vivere.

L’evento ha registrato un’affluenza di visitatori, che lo consolida come l’evento più importante della chiusura dell’estate della Riviera.

Proprio per questo è nato, con successo anche per il primo appuntamento dei concerti all’alba “Bellissima – concerto all’alba”, organizzato sul molo di Pietra Ligure che diventerà un evento fisso per il saluto all’estate.

Le presenze alberghiere in forte aumento e un’ampia partecipazione di operatori del settore, confermando la bontà di un format capace di coniugare promozione del territorio e valorizzazione delle tipicità locali.

Un volano per la destagionalizzazione e l’economia locale

I risultati di questa edizione consolidano il ruolo strategico di “Dolcissima e Bellissima” come driver fondamentale per la destagionalizzazione turistica. Attirando un flusso costante di viaggiatori, appassionati e addetti ai lavori al di fuori dei picchi stagionali tradizionali, la manifestazione si è dimostrata un modello vincente per estendere la vivacità economica e turistica del territorio durante tutto l’anno.

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Successo per “Dolcissima Pietra”

Animate dalle degustazioni guidate, dagli show cooking di maestri pasticceri di fama e dagli itinerari culturali collaterali, le giornate dell’evento hanno generato un impatto economico diretto e un importante indotto per le attività ricettive, commerciali e ristorative della zona

“I numeri di quest’anno confermano che la strada intrapresa è quella giusta”, dichiarano gli organizzatori. “Dolcissima e Bellissima” non è solo una vetrina delle nostre eccellenze dolciarie e paesaggistiche, ma un vero e proprio motore di attrattività capace di generare valore concreto oltre i mesi di alta stagione. Ringraziamo le istituzioni, in particolare il sindaco di Pietra Ligure, Luigi De Vincenzi, che fin dall’inizio ha capito l’importanza di un evento strategico e, attraverso la sua visione, ha saputo mantenere una continuità ed un supporto all’organizzazione di una manifestazione complessa e di richiamo”.

La collaborazione di Regione Liguria tramite l’Agenzia In Liguria, con l’assessore Alessandro Piana, sono stati partner importanti per veicolare l’importanza delle imprese agroalimentari del territorio e il valore delle tradizioni agroalimentari liguri, oltre all’apporto strategico nell’ambito della comunicazione.

Ogni anno sale anche il livello ed il numero degli espositori che si sono distinti per una qualità in crescita delle piccole imprese dell’agroalimentare. Anche la presenza di migliaia di visitatori, ad ogni ora, ha reso possibile questo straordinario risultato.

“Un plauso a Michela Vignone, assessore alle attività produttive, per aver avviato la prima edizione del premio “Valore nel Tempo”, che ha visto premiare dieci attività commerciali presenti a Pietra Ligure da più di 40 anni. Questo premio ha rappresentato un riconoscimento da parte dell’Amministrazione del lavoro straordinario fatto dalle famiglie di imprenditori pietresi che hanno saputo innovarsi per poter stare al passo con i tempi. Questo premio rappresenta un ulteriore evento all’interno di un palinsesto articolato di appuntamenti che hanno animato la parte espositiva allestita lungo tutto il centro storico di Pietra Ligure e quest’anno ha visto anche il molo, come nuova location, per cominciare a sviluppare nuove idee ed ampliamento della manifestazione” concludono gli organizzatori.

L’appuntamento è già fissato per la prossima edizione, con un programma ancora più ricco e una proiezione sempre più internazionale per continuare a promuovere il territorio 365 giorni all’anno.