Diventa un vero cavaliere: al via “Primi passi a cavallo” ad AsinOlla

Pietra L. Hai un figlio o una figlia tra i 7 e i 12 anni che nutre una passione profonda per gli animali e sogna di stringere un legame speciale con il mondo dei cavalli? Il parco natura e outdoor ASD Asinolla lancia una nuova imperdibile proposta formativa: il corso “Primi passi a cavallo”.

Pensato appositamente per i più giovani, questo percorso rappresenta l’esperienza perfetta per avvicinarsi all’equitazione in modo graduale, sicuro e divertente. Un appuntamento bisettimanale di un’ora dedicato alla scoperta, al rispetto dell’animale e alla pratica all’aria aperta, immersi nella splendida cornice verde di Pian dell’Olio sulle alture di Pietra Ligure.

Il metodo proposto da Asinolla non si limita all’insegnamento della tecnica in sella, ma parte da solide basi teoriche e di cura quotidiana dell’animale. Insieme a compagni d’avventura d’eccezione come Rosa Furia, Gift e Zeus, i ragazzi avranno l’opportunità di imparare cosa significhi prendersi cura di un equino, sviluppando senso di responsabilità, empatia e autostima.

Cosa prevede il programma del corso?

– La vita e il linguaggio del pony: comprensione delle abitudini del branco, della comunicazione non verbale (muso, orecchie, coda) e dello stato d’animo dell’animale.

– Nutrizione e cura: studio della corretta alimentazione (fieno, mangime, acqua) e delle norme di sicurezza per il rapporto diretto.

– Il gioco dei mantelli: riconoscimento di colori e segni particolari (baio, morello, sauro).

– Grooming (La pulizia): scoperta e utilizzo corretto degli strumenti di spazzolatura e toelettatura.

– Il sellaggio: anatomia di sella e testiera e tecniche di posizionamento corretto.

– Pratica a terra e in campo: conduzione del pony a mano in totale sicurezza.

– Finalmente in sella! Apprendimento delle tecniche fondamentali per la salita, la gestione delle andature e il controllo della direzione.

Le lezioni di scuola di equitazione di base sono strutturate per accompagnare i piccoli cavalieri passo dopo passo, in un ambiente protetto e a stretto contatto con la natura. Oltre ai benefici fisici dello sport all’aperto, l’attività equestre stimola la concentrazione, migliora l’equilibrio e favorisce la socializzazione tra coetanei.

Inoltre, per chi desidera trasformare questa passione in un percorso di crescita a lungo termine, al compimento dei 14 anni si apriranno le porte delle splendide passeggiate all’aperto targate Asinolla!

(Per garantire a ogni allievo la massima attenzione e un livello di insegnamento eccellente, i posti sono limitati)