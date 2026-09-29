Distretto Florovivaistico del Ponente: Mariangela Cattaneo è la nuova presidente

Ponente. Mariangela Cattaneo è la nuova presidente del Distretto Agricolo Florovivaistico del Ponente per il quinquennio 2026-2031. L’ufficializzazione è avvenuta questa mattina a Sanremo, presso la sede dell’Istituto Regionale per la Floricoltura, durante la cerimonia di insediamento del nuovo Comitato.
Assumendo la guida del Distretto, Cattaneo si prepara a condurre una fase cruciale per il florovivaismo ligure, comparto di primaria importanza a livello nazionale e internazionale.
Mariangela Cattaneo è stata votata all’unanimità: “La convergenza dei rappresentanti di tutta la filiera sul mio nome mi onora e mi dà ovviamente una grande responsabilità – commenta Cattaneo subito dopo l’ufficializzazione -. Lavorando insieme possiamo affrontare le sfide strategiche per lo sviluppo del settore: dal coinvolgimento delle diverse componenti della filiera, alla promozione sui mercati internazionali, alla comunicazione a servizio del settore, per arrivare alla creazione di un osservatorio economico”.
A supporto della presidente Cattaneo, si è insediato il nuovo Consiglio Direttivo, che vede il coinvolgimento di figure chiave rappresentative dell’intera filiera: Beatrice Anfossi (vicepresidente), Giovanni Minuto per l’ambito della ricerca, Franco Barbagelata per il settore del commercio e Gianluca Vinci per la cooperazione. Tutte le figure apicali del nuovo Distretto sono state elette all’unanimità.
Fanno inoltre parte del Comitato di Distretto per questo mandato Luca Zunino, Fabrizio Acquarone, Marco Savona, Micaela Pizzo, Mario Cimino, Silvio Bregliano, Luca Mangolini, Fabio Parolini e Dino incerti, oltre all’assessore Alessandro Piana, membro di diritto.
L’avvio del mandato di Cattaneo raccoglie l’eredità di Luca De Michelis, che ha guidato il Distretto per i dodici anni precedenti, contribuendo significativamente alla sua proiezione internazionale e al rafforzamento del legame operativo con la Regione Liguria.
L’assessore regionale all’Agricoltura Alessandro Piana ha espresso il proprio augurio di buon lavoro alla nuova Presidente e a tutto il Comitato, auspicando che la nuova squadra possa dare un ulteriore impulso vitale al comparto florovivaistico del Ponente.