Discussione per un ordine in ritardo in pizzeria degenera in rissa: cinque denunciati a Savona

Savona. Nella notte di martedì scorso la Polizia di Stato è intervenuta nella zona della Darsena di Savona per un’accesa lite che avrebbe coinvolto diverse persone, nei pressi di una pizzeria.

Giunti sul posto, i poliziotti delle Volanti hanno individuato un gruppo di persone (in parte curiosi) che si intrattenevano con i gestori del locale pubblico, in evidente stato di agitazione. Gli operatori, appreso che parte dei coinvolti si era poco prima allontanata dal luogo della rissa e raccolte le descrizioni, si sono messi alla ricerca dei fuggitivi, intercettandoli poco dopo nella vicina Calata Sbarbaro.

Dagli accertamenti effettuati è emerso che la lite, presumibilmente scaturita per futili motivi, si è innescata a seguito delle richieste avanzate dal cliente per un ordine che avrebbe tardato ad arrivare: la discussione sarebbe poi rapidamente passata dalle parole ai fatti.

Alla discussione degenerata fra cliente e ristoratore si sarebbero rapidamente aggiunti i parenti della proprietaria e gli amici dell’avventore.

Due dei coinvolti sono stati medicati al pronto soccorso del San Paolo di Savona, mentre un altro ha rifiutato le cure.

Al termine dell’attività i poliziotti hanno denunciato all’autorità giudiziaria cinque persone per rissa, di cui quattro tra i 20 ed i 33 anni ed una di 63, due di nazionalità egiziana e tre originarie dell’Azerbaijan. Una dei denunciati, una donna, è stata anche segnalata in via amministrativa per manifesta ubriachezza.