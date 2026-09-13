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Futili motivi

Discussione per un ordine in ritardo in pizzeria degenera in rissa: cinque denunciati a Savona

Due dei coinvolti sono stati medicati al pronto soccorso del San Paolo di Savona, mentre un altro ha rifiutato le cure

Polizia Darsena Savona

Savona. Nella notte di martedì scorso la Polizia di Stato è intervenuta nella zona della Darsena di Savona per un’accesa lite che avrebbe coinvolto diverse persone, nei pressi di una pizzeria.

Giunti sul posto, i poliziotti delle Volanti hanno individuato un gruppo di persone (in parte curiosi) che si intrattenevano con i gestori del locale pubblico, in evidente stato di agitazione. Gli operatori, appreso che parte dei coinvolti si era poco prima allontanata dal luogo della rissa e raccolte le descrizioni, si sono messi alla ricerca dei fuggitivi, intercettandoli poco dopo nella vicina Calata Sbarbaro.

Dagli accertamenti effettuati è emerso che la lite, presumibilmente scaturita per futili motivi, si è innescata a seguito delle richieste avanzate dal cliente per un ordine che avrebbe tardato ad arrivare: la discussione sarebbe poi rapidamente passata dalle parole ai fatti.

Alla discussione degenerata fra cliente e ristoratore si sarebbero rapidamente aggiunti i parenti della proprietaria e gli amici dell’avventore.

Due dei coinvolti sono stati medicati al pronto soccorso del San Paolo di Savona, mentre un altro ha rifiutato le cure.

Al termine dell’attività i poliziotti hanno denunciato all’autorità giudiziaria cinque persone per rissa, di cui quattro tra i 20 ed i 33 anni ed una di 63, due di nazionalità egiziana e tre originarie dell’Azerbaijan. Una dei denunciati, una donna, è stata anche segnalata in via amministrativa per manifesta ubriachezza.

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