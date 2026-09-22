Dimissioni Olivieri, “Uniti per la Provincia” all’attacco: “La destra utilizza un ente pubblico per sistemare equilibri di potere”

Provincia. “E alla fine sono arrivate le dimissioni…”. Così il Gruppo consiliare Uniti per la Provincia di Savona, Marisa Ghersi, Marco Lima, Rodolfo Mirri e Massimo Niero, esprime il proprio rammarico per le dimissioni dalla Presidenza della Provincia di Savona del sindaco di Calizzano, Pierangelo Olivieri, consegnate questa mattina in una riunione urgente.

La presa di posizione arriva dopo la reazione e il commento da parte del consigliere regionale Roberto Arboscello.

“Discorso accorato, malinconico e sofferto quello del presidente che ha fatto intendere chiaramente che l’atto sia stato forzato. Già da quanto emerso nel mese di agosto ci siamo chiesti per quale motivo non fosse stato valutato prima il rischio di doversi dimettere, procedendo con più cautela verso la nomina” aggiunge il Gruppo consiliare di Palazzo Nervi, con riferimento alla vicenda di TPL Linea.

“Troppo strano per non pensare ad una regia politica della destra, che in qualche modo ha utilizzato un ente pubblico per sistemare gli equilibri di potere di coalizione”.

“Questo non è il nostro modo di fare politica. Questo non è il nostro modo di lavorare per le amministrazioni ed il territorio che ci ha eletto. Ognuno di noi si è impegnato per tutti i Comuni della provincia, per le tematiche in gioco, importanti per tutti”.

“Auspichiamo un nuovo corso, una nuova stagione per la nostra provincia, che dia più voci ai sindaci, ai comuni, ai territori e meno alle manovre di partito” concludono i consileri provinciali.