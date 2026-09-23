Dimissioni Olivieri, Patto per il Nord: “Un ente pubblico paga le tensioni nel centrodestra”

Provincia. Le dimissioni di Pierangelo Olivieri dalla presidenza della Provincia di Savona aprono un nuovo capitolo politico sul territorio, ufficialmente motivate da ragioni di opportunità legate al suo recente incarico alla guida dell’Interporto VIO di Vado Ligure. E anche il movimento savonese Patto per il Nord evidenzia, tuttavia, “dietro la decisione si celerebbe una resa dei conti interna al centrodestra, innescata dalle tensioni sulle nomine del nuovo consiglio di amministrazione di Tpl Linea”.
La vicenda istituzionale si sposta ora sul piano delle procedure di successione. “Trattandosi di un ente di secondo livello, il rinnovo della presidenza e del Consiglio provinciale non avverrà tramite il voto diretto dei cittadini, ma coinvolgerà esclusivamente sindaci e consiglieri comunali del territorio”.
“Questa modalità di elezione torna a sollevare critiche da parte delle forze politiche locali, che denunciano una distanza tra i cittadini e i meccanismi di scelta degli amministratori provinciali, rilanciando la necessità di una revisione della normativa vigente per restituire al corpo elettorale la scelta diretta dei rappresentanti di governo dell’ente” conclude.