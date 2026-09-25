Dimissioni Olivieri, Orsi: “Non staremo ad aspettare che ci comunichino il candidato”

Savona. “Penso di parlare a nome di ‘diversi’ consiglieri comunali d’opposizione di Savona (che valgono oltre seicento voti elettorali ciascuno alle elezioni provinciali), non staremo ad aspettare che ci ‘comunichino’ il candidato come accadde l’ultima volta”. Così Fabio Orsi, consigliere comunale di PensieroLibero.zero a Savona commenta le dimissioni dell’ex presidente della Provincia Pierangelo Olivieri.

“Quella a cui abbiamo assistito – prosegue Orsi – non è una bella pagina e mi rammarico del fatto che si sia arrivati a questo punto ma le prime avvisaglie c’erano da molto tempo, da anni direi”

“Sono davvero singolari le parole di Arboscello – evidenzia Orsi – che con Vaccarezza e Russo fu l’artefice del risultato delle precedenti elezioni (l’asse Toti/Pd) che portarono a confermare Olivieri a scapito dell’ottima candidatura di Canepa”.

“Serve una candidatura di prestigio – conclude Orsi – capace di raccogliere consensi oltre l’etichetta e l’appartenenza, che sfugga alle solite logiche degli accordi tra referenti di partito. Noi da Savona siamo attori e non spettatori molto interessati”.