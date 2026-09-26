Deve scontare una pena di oltre 11 mesi di carcere per rapina: arrestata a Savona

Savona. Ieri (25 settembre), a Savona, la Polizia di Stato ha tratto in arresto una 57enne, in ottemperanza ad un ordine di carcerazione emesso dalla Corte d’Appello di Genova.
La destinataria del provvedimento, arrestata dalla Squadra Mobile, deve espiare la pena residua di 11 mesi e 25 giorni di reclusione per il reato di rapina, avvenuta in ambito familiare, commesso a Savona nel mese di ottobre del 2022, ai danni di un 88enne.
Nell’occasione era già stata denunciata dai poliziotti delle volanti della Questura di Savona.
La donna, rintracciata dai poliziotti della Squadra Mobile della Questura presso il suo domicilio, è stata condotta presso il carcere di Genova-Pontedecimo, dove sconterà la pena.