Destinatario di un ordine di carcerazione, ruba alcune bici e un monopattino: 38enne arrestato

Albenga. Ieri pomeriggio, i militari della Stazione Carabinieri di Albenga hanno rintracciato e arrestato il destinatario di un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare, emessa dalla competente Autorità Giudiziaria.

Il presunto autore dei reati, in precedenza sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione quotidiana alla Polizia Giudiziaria, è stato fermato dai Carabinieri e, al termine delle consuete formalità di rito, è stato condotto presso la Casa Circondariale di Imperia in regime di custodia cautelare in carcere.

Il provvedimento restrittivo trae origine dai recenti accertamenti svolti dai Carabinieri ingauni, i quali hanno fatto emergere un peculiare modus operandi da parte del 38enne marocchino, persona di fatto senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale. Quest’ultimo, infatti, benché fosse già vincolato all’obbligo di firma presso il Comando Stazione di Albenga, in più circostanze si sarebbe reso protagonista dei alcuni furti di biciclette e di un monopattino sfruttando proprio il tragitto per adempiere a tale obbligo.

Nello specifico, gli elementi investigativi raccolti hanno permesso di ipotizzare che i furti venissero perpetrati dallo straniero poco prima di recarsi in caserma per apporre la firma, oppure immediatamente dopo esserne uscito.

In un episodio documentato nei giorni scorsi e particolarmente significativo ai fini dell’aggravamento della misura cautelare, il presunto responsabile, subito dopo aver formalmente adempiuto all’obbligo prescritto ed essere uscito dagli uffici del Comando Carabinieri, si sarebbe impossessato di un monopattino elettrico regolarmente parcheggiato negli adiacenti stalli del centro commerciale Ipercoop, poco distante dalla caserma, allontanandosi a bordo del mezzo dopo averne divelto il catenaccio.

Alla luce di queste condotte illecite, che hanno palesato la noncuranza per le prescrizioni imposte e la totale inadeguatezza della misura non detentiva in atto, il Tribunale di Savona ha disposto l’aggravamento applicando la custodia in carcere.

“Il positivo risultato operativo – commentano i militari – si inserisce nel quadro dell’intensificazione dei servizi di prevenzione e controllo del territorio effettuata dai reparti del Comando Provinciale di Savona per la stagione estiva, concordati in sede di comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica della locale Prefettura”.